Haberler

İtalya: Bizden Gazze ve Filistin için İtalyan askeri talep ediliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze ve Filistin'de yeniden yapılanma süreçlerine katkı sağlamak amacıyla İtalyan askeri varlığının istenildiğini bildirdi. Dünya genelinde barışın sağlanmasına yönelik görevlerini sürdüren İtalyan askerlerinin, bölgedeki güvenliğe katkıda bulunacağına vurgu yapıldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Gazze ve Filistin'de gelecekteki yeniden yapılanma veya geçiş sürecinde görev yapmak üzere kendilerinden İtalyan askeri varlığının istendiğini söyledi.

Tajani, Hristiyan aleminin yaklaşan Noel Yortusu dolayısıyla Cibuti'deki İtalyan Askeri Destek Üssü ve buradaki Antonio Marceglia fırkateynini ziyaret ederek, İtalyan askerlerinin Noel'ini kutladı.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre İtalyan Bakan, burada askerlere yaptığı hitabında, "Dünyanın başka bölgelerinde görev yapan tüm meslektaşlarınız gibi siz de barışın taşıyıcılarısınız. İtalyan askerlerine her yerde ihtiyaç duyuluyor. Bizden, Gazze ve Filistin'de gelecekteki yeniden yapılanma ya da geçiş aşaması için İtalyan askeri varlığı talep ediliyor. Aynı, askerlerimizin Sırbistan ile Kosova arasında, Arnavutluk ve Karadağ'da takdir edilmesinde olduğu gibi." diye konuştu.

Tajani, İtalyan askerinin pek çok farklı yerde görev yaptığını ve takdir edildiğini, çünkü bulunduğu bölgeye uyum sağlama yeteneği ve operasyonel kapasitesinin olduğunu aktardı.

İtalya'nın deniz ticaretinin yüzde 40'ının Kızıldeniz'den geçtiği bilgisini paylaşan Tajani, Avrupa Birliği'nin (AB) burada seyrüsefer güvenliğine yönelik Şubat 2024'te başlattığı Aspides misyonu kapsamında görev yapan İtalyan askerleri sayesinde ülkesinin ekonomik çıkarlarının da korunduğunu belirtti.

Sudan'da istikrara ihtiyaç olduğunu ifade eden Tajani, buradan İtalya'ya düzensiz göç riskiyle karşı karşıya olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Güncel
Suriye'de SDG, ordu ve sivillere saldırdı: 2 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı

Komşuda ortalık karıştı, teröristlere anında müdahale geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı

Gülben Ergen'den sıra dışı dekolte! Gözler baldırına odaklandı
Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

İrfan'a büyük şok! Fener kariyeri bitti
Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı

Özel hastanede skandal! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı
Beşiktaş'ın golcü hedefi eski Antalyasporlu Haji Wright

Türkiye'de de oynamıştı! İngiltere'de 9 gol atan yıldızı istiyor
THY, Erivan'a direkt seferlere başlıyor

Bir ilk geldi! THY, yanı başımızdaki ülkeye direkt seferlere başlıyor
Galatasaray'da imza atılıyor

Galatasaray'da imza atılıyor
title