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İtalya'dan Türkiye'ye sahra hastanesi de dahil insani yardım

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- İtalya'dan Türkiye'ye sahra hastanesi de dahil insani yardım İtalyan Sivil Koruma Departmanı tarafından 41 gönüllü, 1 sahra hastanesi ve 20 araçlık sivil savunma ekibi Türkiye'ye gönderildi.

- İtalya'dan Türkiye'ye sahra hastanesi de dahil insani yardım

ROMA - İtalyan Sivil Koruma Departmanı tarafından 41 gönüllü, 1 sahra hastanesi ve 20 araçlık sivil savunma ekibi Türkiye'ye gönderildi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve çevrede illeri de vuran 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardım yağıyor. İtalyan Sivil Koruma Departmanı tarafından 41 gönüllü, 1 sahra hastanesi ve 20 araçlık sivil savunma ekibi Brindisi üzerinden Türkiye'ye gönderildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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