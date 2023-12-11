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İtalya'da Bologna-Rimini demiryolu hattında tren çarpışması: 17 yaralı

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İtalya'nın Bologna-Rimini demiryolu hattında iki trenin çarpışması sonucu 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

İtalya'da Bologna-Rimini demiryolu hattında iki trenin çarpışması sonucu 17 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, dün akşam saatlerinde ülkenin kuzeyinde, Faenza ve Forli kentleri arasında Bologna-Rimini demiryolu hattında iki trenin çarpıştığını belirtti. İtalyan medyası, kazada 17 kişinin yaralandığını duyurdu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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