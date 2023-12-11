İtalya'da Bologna-Rimini demiryolu hattında tren çarpışması: 17 yaralı
İtalya'nın Bologna-Rimini demiryolu hattında iki trenin çarpışması sonucu 17 kişinin yaralandığı bildirildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
İtalya'da Bologna-Rimini demiryolu hattında iki trenin çarpışması sonucu 17 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İtalyan itfaiyesi Vigili del Fuoco, dün akşam saatlerinde ülkenin kuzeyinde, Faenza ve Forli kentleri arasında Bologna-Rimini demiryolu hattında iki trenin çarpıştığını belirtti. İtalyan medyası, kazada 17 kişinin yaralandığını duyurdu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.