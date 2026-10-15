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İsviçre ve Ermenistan dışişleri bakanları Azerbaycan ile barış sürecini görüştü

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İsviçre Dışişleri Bakanı Cassis, Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ile ikili ilişkiler, ekonomik işbirliği ve Azerbaycan ile barış sürecini görüştü. Cassis, X paylaşımında görüşmenin verimli geçtiğini, kalıcı barış ve bölgesel istikrarı desteklemeye kararlı olduklarını belirtti.

İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile ikili ilişkiler ve diğer konuları görüştü.

Cassis, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Mirzoyan ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirten Cassis, "İkili ilişkileri, özellikle ekonomik işbirliğini, Azerbaycan ile barış sürecini ve İsviçre'nin AGİT 26. Dönem Başkanlığı kapsamındaki işbirliğini daha da güçlendirmenin yollarını görüştük." ifadesini kullandı.

Ignazio Cassis, kalıcı barış ve bölgesel istikrarı desteklemeye kararlı olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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