Haberler

İsveç ve Ukrayna, Gripen Savaş Uçakları Satışı İçin Niyet Mektubu İmzaladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsveç'te bir araya gelerek Ukrayna'nın 100 ila 150 adet Gripen E savaş uçağı satın alımına dair bir niyet mektubu imzaladı.

İsveç ile Ukrayna arasında 100'den fazla Gripen savaş uçağı satışını da kapsayan niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsveç'in güneyindeki Linköping kentinde bir araya geldi.

Saab şirketini ziyaret eden liderler, burada Ukrayna'nın 100 ila 150 adet yeni Gripen E savaş uçağı satın alma isteğini de kapsayan bir niyet mektubu imzaladı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Kristersson, imzalanan mektubun Ukrayna'nın gelecekteki hava kuvvetleri ve aynı zamanda İsveç'in savunma sanayisi için büyük fırsatlar anlamına geldiğini kaydetti.

Mektubun, iki ülke arasında uzun vadeli endüstriyel işbirliğinin başlangıcı olacağına işaret eden Kristersson, Ukrayna'nın savunmasının uzun vadeli finansmanı konusunda mevcut olanakları araştırmak için yoğun şekilde çalışacaklarını söyledi.

Kristersson, görüşme kapsamında niyet mektubunun önemine dikkati çekerek, "Bu, Gripen savaş uçaklarıyla ilgili muhtemel, büyük bir ihracat anlaşmasına doğru atılan bir adımı simgeliyor. Bu anlaşma muhtemelen 100 ila 150 savaş uçağı arasında olacak ve Ukrayna'nın yeni ve çok güçlü bir hava kuvveti oluşturmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise İsveç uçaklarını "muhteşem" olarak nitelendirerek, "En az 100 uçak almayı umuyoruz ve bunun uzun bir süreç olduğunu anlıyoruz. Ekonomik olarak da uzun bir süreç olacak." diye konuştu.

Anlaşmanın kesinleşmesi durumunda ilk uçakların Ukrayna'ya 3 yıl içinde ulaşabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, Zelenskiy İsveç ziyaretinden önce Norveç'in başkenti Oslo'ya kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Ukrayna'nın elektrik ve ısınma ihtiyacını güvence altına almak için doğalgaz alımına yönelik 1,5 milyar Norveç kronu (149,4 milyon dolar) tutarında yeni bir yardım paketi açıklandı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç - Güncel
Rusya'da nükleer silah tatbikatı yapıldı

Putin dün aldığı haberin ardından füzeleri peş peşe fırlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...

İsrail TV'sinde Türkiye'ye açık tehdit: Türk askeri Gazze'ye girerse...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Umman'da görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe havalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görkemli karşılama! F-16'lar peş peşe kalktı
Dünyaca ünlü futbolcu ve kız arkadaşı, yaptıkları paylaşım nedeniyle linç edildi

Ünlü futbolcu ve sevgilisi, yaptıkları paylaşım sonrası linç edildi
Batı Şeria ile ilgili skandal yasa tasarısı, İsrail meclisinde kabul edildi

Skandal tasarı, Trump'a rağmen İsrail meclisinde kabul edildi
Ne diyeceği merak konusuydu: Netanyahu'dan Türk askeri sorusuna cevap

Gazze'de Türk askerini ister mi? İlk kez açıkça soruldu, işte cevabı
Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek

Araç sahipleri dikkat: 2 ay içinde taktırmayan muayeneden geçemeyecek
Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay

Kız öğrenci defalarca yumruk attı, sonra yaşananlar olay
Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı

Hasret'in cesedi su kuyusunda bulundu! Şüpheli 5 kişinin katili çıktı
Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı

Tesadüfen buldu, yıllarca gizledi! Bölgenin en büyük keşfi çıktı
'6 öğrencinin YKS tercihleri değiştirildi' iddiasına ÖSYM'den yalanlama

Öğrencilerin uykusunu kaçıran o iddiaya ÖSYM'den yanıt var
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi neden tutuklandı? Melisa Dilara Tatlıtuğ'un avukatı gerçeği açıkladı

Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevine girdi! Avukatından ilk açıklama
Çeşme'de Akdeniz foku, avladığı ahtapotu yerken görüntülendi

Görüntü Türkiye'den! Avladığı ahtapotu böyle yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.