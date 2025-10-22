İsveç ve Ukrayna, Gripen Savaş Uçakları Satışı İçin Niyet Mektubu İmzaladı

İsveç ile Ukrayna arasında 100'den fazla Gripen savaş uçağı satışını da kapsayan niyet mektubu imzalandığı belirtildi.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İsveç'in güneyindeki Linköping kentinde bir araya geldi.

Saab şirketini ziyaret eden liderler, burada Ukrayna'nın 100 ila 150 adet yeni Gripen E savaş uçağı satın alma isteğini de kapsayan bir niyet mektubu imzaladı.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başbakan Kristersson, imzalanan mektubun Ukrayna'nın gelecekteki hava kuvvetleri ve aynı zamanda İsveç'in savunma sanayisi için büyük fırsatlar anlamına geldiğini kaydetti.

Mektubun, iki ülke arasında uzun vadeli endüstriyel işbirliğinin başlangıcı olacağına işaret eden Kristersson, Ukrayna'nın savunmasının uzun vadeli finansmanı konusunda mevcut olanakları araştırmak için yoğun şekilde çalışacaklarını söyledi.

Kristersson, görüşme kapsamında niyet mektubunun önemine dikkati çekerek, "Bu, Gripen savaş uçaklarıyla ilgili muhtemel, büyük bir ihracat anlaşmasına doğru atılan bir adımı simgeliyor. Bu anlaşma muhtemelen 100 ila 150 savaş uçağı arasında olacak ve Ukrayna'nın yeni ve çok güçlü bir hava kuvveti oluşturmasını sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise İsveç uçaklarını "muhteşem" olarak nitelendirerek, "En az 100 uçak almayı umuyoruz ve bunun uzun bir süreç olduğunu anlıyoruz. Ekonomik olarak da uzun bir süreç olacak." diye konuştu.

Anlaşmanın kesinleşmesi durumunda ilk uçakların Ukrayna'ya 3 yıl içinde ulaşabileceği öngörülüyor.

Öte yandan, Zelenskiy İsveç ziyaretinden önce Norveç'in başkenti Oslo'ya kısa süreli bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Ukrayna'nın elektrik ve ısınma ihtiyacını güvence altına almak için doğalgaz alımına yönelik 1,5 milyar Norveç kronu (149,4 milyon dolar) tutarında yeni bir yardım paketi açıklandı.