İsveç'te Yahudi soykırımında ölen yazarı hedef alan aşırı sağcı siyasetçi görevden alındı

İsveç Demokratlar Partisi, yaşamını Nazi toplama kampında yitiren Yahudi günlük yazarı Anne Frank hakkında aşağılayıcı yorumlar yaptığı gerekçesiyle partinin üst düzey isimlerden Rebecka Fallenkvist'i görevden aldı.

Fallenkvist'in Instagram gönderisinde Anne'ye yönelik "ahlaksız" ifadesini kullanması geniş çaplı tepkilere yol açtı.

İsveç Demokratlar Partisi, paylaşımla ilgili parti içi disiplin sürecini başlatarak, Fallenkvist'in görevinden alındığını duyurdu.

Partinin medya direktörü Oskar Cavalli-Bjorkman, Fallenkvist'in ifadesini "duyarsız ve uygunsuz" olarak nitelendirirken, konunun ciddiye alınacağını kaydetti.

Fallenkvist, paylaşımını silerken Dagens Nyheter gazetesine yaptığı açıklamada, "yanlış anlaşıldığını" iddia etti.

Anne Frank'in kitabının insanın iyiliği ve kötülüğünün dokunaklı tasviri olduğuna işaret eden Fallenkvist, açıklamasında, "İlk bölümlerde hayatını huzur içinde yaşayan ve erkeklere ilgi duyan (ki ben bunu vurguladım) herhangi bir genç kız gibi olan Anne, Nazizmin kötülüğüyle tezat oluşturuyor. Paylaşımım, Anne'in maruz kaldığı kötülüğü küçümsemeden içindeki iyi ve insani yönü ortaya çıkarmayı amaçlıyordu." savunmasını yaptı.

İsrail'in Stockholm Büyükelçisi Ziv Nevo Kulman, sosyal medya hesabından Fallenkvist'in paylaşımına dair "Anne Frank'in anısına saygısızlık teşkil eden bu aşağılık hakareti şiddetle kınıyorum." paylaşımını yaptı.

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da saklandığı yıllarda günlük yazan Frank, Şubat 1945'te Nazi Almanya'sının Bergen-Belsen toplama kampında 15 yaşında hayatını kaybetmişti.

Neo-Naziler de dahil olmak üzere aşırı sağcı gruplarda aktif olan kişilerce 1980'lerde kurulan İsveç Demokratları Partisi, 11 Eylül seçimlerinde en fazla oy alan ikinci parti olmuştu.