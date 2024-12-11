Üye Girişi
Haberler
Suriye'de Baas Partisi çalışmalarını süresiz olarak askıya aldı

Esad'ın gidişi onları da bitirdi! Faaliyetlerini durdurdular

 Sosyal medya platformları WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü

3 sosyal medya platformu, aynı anda çöktü

 Bakan Uraloğlu, 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi geleceğini açıkladı

16 yaş sınırı konuşuluyordu! Sosyal medyaya yeni düzenleme geliyor
Somali ve Etiyopya arasındaki krizi Türkiye çözdü

Afrika'daki krizi Türkiye çözdü

İsveç Kralı Nobel Ödülü Kazananlarını Ağırladı

İsveç Kralı Nobel Ödülü Kazananlarını Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve Kraliçe Silvia, Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve diğer ödül sahiplerini akşam yemeğinde ağırladı. Tören, Stockholm'de gerçekleştirildi.

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf ve eşi Kraliçe Silvia, Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülen Türk bilim insanı Prof. Dr. Daron Acemoğlu ve diğer Nobel ödüllerini kazananları akşam yemeğinde ağırladı.

Yemeğe, İsveç Başbakanı Stefan Löfven ve eşi, Türkiye'nin İsveç Büyükelçisi Yönet Can Tezel, birçok siyasetçi ve bilim adamı da katıldı.

Ekonomi ödülünü kazanan Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson, fizik ödülünü kazanan John Hopfield ve Geoffrey Hinton, kimya ödülünü kazanan David Baker, Demis Hassabis ve John Jumper, tıp ödülünü kazanan Victor Ambros ve Gary Ruvkun, edebiyat ödülünü kazanan Han Kang, yemekten önce basın mensuplarına poz verdi.

İsveç Kralı Carl 16. Gustaf, kendisi ve Kraliçe adına, Nobel ödülünü kazananları Kraliyet Sarayı'nda memnuniyetini dile getirirken, bilim adamlarını bir kez daha kutladı.

2024 Nobel Ödülleri, İsveç'in başkenti Stockholm'de dün Konser Evi'nde düzenlenen törenle Kral 16. Gustav tarafından sahiplerine verilmişti.

Nobel kazananlara birer diploma, madalya ve yaklaşık 1 milyon 100 bin dolar para ödülü verilmişti.

Kaynak: AA / Atila Altuntaş - Güncel
img

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi
img

Hamaney hedefe 2 ülkeyi koydu
img

Esad'ın gidişi onları da bitirdi! Faaliyetlerini durdurdular
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Buca, Bornova, Konak elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Yunusemre, Turgutlu, Salihli elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Esenyurt, Pendik, Bağcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Kepez, Alanya, Konyaaltı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 12-13 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Meram, Akşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Seyhan, Çukurova, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Gaziantep elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Şahinbey, Nizip, Nurdağı elektrik kesintisi listesi Bursa elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Osmangazi, Yıldırım, İnegöl elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 12-13 Aralık Çankaya, Yenimahalle, Etimesgut elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Instagram düzeldi mi 12 Aralık Perşembe? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 12 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.