İsveç İstanbul Başkonsolosu İzmir Valisi'ni ziyaret etti

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Ziyarette İsveç'in İzmir Fahri Konsolosluğu binasında yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili soruşturma ele alındı.

İsveç'in İstanbul Başkonsolosu Peter Ericson, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti.

İzmir Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Vali Köşger'in Ericson ile Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İsveç'in İzmir Fahri Konsolosu Yiğit Tatış'ı kabul ettiği belirtildi.

Ziyarette dün İsveç'in İzmir Fahri Konsolosluğu binasında yaşanan silahlı saldırı olayıyla ilgili yürütülen soruşturmanın ele alındığı öğrenildi.