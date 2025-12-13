Üniversitenin uygulama çiftliği öğrencilere sahada eğitim imkanı sunuyor

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Çiftliği, öğrencilere sahada eğitim imkanı sunarken üretimiyle de kent ekonomisine katkı sağlıyor.

Çiftlik, ürettiği laboratuvar denetimli süt ile akademik çalışmalara ve yerel süt tüketimine katkı sunuyor.

Öğrenciler, çiftlikteki çeşitli üretim alanlarında pratik yaparak eğitimlerini pekiştiriyor.

ISUBÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Öz, AA muhabirine, çiftlikte sadece süt üretimi yapılmadığını, aynı zamanda tarımsal ve hayvansal üretimin de gerçekleştirildiğini söyledi.

Prof. Dr. Öz, "Bitkisel üretim kapsamında yaklaşık 1000 dönümlük arazide araştırma, uygulama ve eğitim çalışmaları sürdürülüyor. Hayvansal üretim kapsamında süt ve besi büyükbaş hayvan yetiştiriciliği ile kanatlı üretimi yapıyoruz. Kanatlı üretiminde yumurta tavukçuluğu ve süs hayvanlarının üretimi de yer alıyor." diye konuştu.

Tarım sektörüne hizmet edecek projeler geliştiriliyor

Çiftliğin veteriner hekimi Murat Ertem de öğrencilerin çiftlikteki uygulamalar sayesinde tarım ve hayvancılık alanlarında pratik bilgi kazandığını söyledi.

Ertem, "Burada buzağı üretimi, süt üretimi ve süt ürünleri üretimi gibi faaliyetlerin yanı sıra kanatlı üretiminde yumurtacılık da yapılıyor. Akademisyenlerimizle birlikte ülke genelinde tarım sektörüne hizmet edecek projeler geliştiriyoruz. Çiftlikteki çalışmalarımız sonucunda bilimsel makaleler de ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Çiftlikte üretilen sütlerin otomatik sağım sistemleriyle sağıldıktan sonra soğutulmak üzere tanka alındığını belirten Ertem, üretilen sütlerin tüm laboratuvar testlerinin yapılarak satış ofisinde değerlendirildiğini, fazla üretimi ise ihaleyle yıllık olarak satışa sunduklarını dile getirdi.

Çiftlikte üretilen sütten yeni ürünler elde etmek için ARGE çalışmalarının sürdüğünü dile getiren Ertem, ilerleyen süreçlerde peynir üretimi yapılmasının da planlandığını ifade etti.

Öğrenciler için uygulamalı eğitim

ISUBÜ Zootekni Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Veysa Kozan ailesinin çiftçi olduğunu çocukluğundan beri hayvanların içinde büyüdüğünü kaydetti.

Ailesinin hayvancılığı severek yaptığını anlatan Kozan, "Ben ailemizin çiftçiliğini devam ettirmek istiyorum. Ağabeyim yok, onun yerine işlerin başına ben geçeceğim. Derslerimizde gördüğümüz bilgileri burada pekiştiriyoruz. Bu bizim için daha avantajlı oluyor. Boş zamanlarımda zaten sürekli olarak çiftlikteyim. Çiftlikte hayvanlarla ilgileniyoruz, kümesimiz var kümesimize gidiyoruz. Hayvanların bakımı ve temizliğini yapıyoruz." diye konuştu.

Öğrenci Osman Kaan Yılmaz da, ailesinin hayvancılıkla ilgilendiğini belirterek, çiftlikte öğrendiklerini kendi memleketimde daha yenilikçi bir şekilde uygulayacağını söyledi.