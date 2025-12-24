Haberler

İstanbul ve Antalya'da 16 ton kaçak alkol ele geçirildi; 5 gözaltı

İstanbul ve Antalya'da 16 ton kaçak alkol ele geçirildi; 5 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul ve Antalya'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 16 ton kaçak alkol ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı. Yılbaşı öncesi kaçak alkolün piyasaya sürülmesine yönelik önlem alındı.

İstanbul ve Antalya'da kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 16 ton kaçak alkol ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, kaçak alkol üreten, depolayan ve piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yılbaşı öncesi bu kaçak alkollerin piyasaya sürülmesi için hazırlık yapan şüphelilere yönelik İstanbul ve Antalya'da belirlenen 8 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton kaçak alkol ile filtreleme cihazları ve damıtma sistemi, dolum makinesi, çok sayıda bidon ve etiket ele geçirildi.

Öte yandan, daha önce yürütülen çalışmalarda da sosyal medya platformları üzerinden kaçak alkolleri yüzey temizleyici şişelerine dezenfektan etiketi yapıştırarak ambalajlayıp pazarlayan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda 16 kişinin yakalandığı, 1,5 ton kaçak alkol ele geçirildiği ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Sadettin Saran'dan ilk açıklama: Hayatım boyunca kullanmadım, test yeniden yapılsın

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Saran'dan ilk açıklama
Libya askeri heyetini taşıyan uçağın kara kutusuna ulaşıldı

Ankara'da düşen jetle ilgili gizemi aydınlatacak delil bulundu
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Uçak kazası sonrası soluğu enkazın bulunduğu arazide aldı

Haberi duyar duymaz soluğu uçağın düştüğü arazide aldı
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Samsunspor Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldıkları yanıt bomba

Fenerbahçe'den o ismi istedi, aldığı yanıt bomba
Müge Anlı'dan Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci tepkisi

Canlı yayında Fenerbahçe'ye tepki gösterdi: Ben anlamadım yani
Ümit Özat Sergen Yalçın'a fena salladı: İşi şova dökmüş, bu ne ya

Ünlü yorumcu bu kareyi görünce çıldırdı: İşi şova dökmüş, bu ne ya
Babasını ve yengesini silahla vurup kendini eve kilitledi

Babasını ve yengesini vurup kendini eve kilitledi