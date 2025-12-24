İstanbul ve Antalya'da 16 ton kaçak alkol ele geçirildi; 5 gözaltı

İstanbul ve Antalya'da kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 16 ton kaçak alkol ele geçirilirken 5 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Büyükçekmece ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, kaçak alkol üreten, depolayan ve piyasaya sürerek haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü. Yılbaşı öncesi bu kaçak alkollerin piyasaya sürülmesi için hazırlık yapan şüphelilere yönelik İstanbul ve Antalya'da belirlenen 8 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 16 ton kaçak alkol ile filtreleme cihazları ve damıtma sistemi, dolum makinesi, çok sayıda bidon ve etiket ele geçirildi.

Öte yandan, daha önce yürütülen çalışmalarda da sosyal medya platformları üzerinden kaçak alkolleri yüzey temizleyici şişelerine dezenfektan etiketi yapıştırarak ambalajlayıp pazarlayan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip sonucunda 16 kişinin yakalandığı, 1,5 ton kaçak alkol ele geçirildiği ve şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.