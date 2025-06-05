İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Esnafa Ziyaret ve Denetimlerde Bulundu

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı'nda Esnafa Ziyaret ve Denetimlerde Bulundu
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İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Eyüpsultan'da esnaf ziyareti yaptı, kurban satışlarını inceledi ve hijyen önlemlerine dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla Eyüpsultan'da esnaf ziyareti yaptı.

Eyüpsultan Meydan'daki esnafı ziyaret eden gül, onlarla sohbet etti.

Vali Gül ziyaretinde, esnafa ve vatandaşlara iyi bayramlar diledi.

Bahçelievler Belediyesi'ne ait Çobançeşme'de bulunan kurban pazarını da ziyaret eden Gül, burada satıcılarla sohbet ederek kurban satış hareketliliğini yerinde gözlemledi.

Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kurban satışlarının büyük ölçüde tamamlandığını belirterek "Kurbanlıkların yüzde 90'ından fazlasının satıldığını gördük. Alanın da satanın da yüzü gülüyor." dedi.

Pazardaki hijyen ve sağlık önlemlerine de dikkati çeken Gül, İl Tarım Müdürlüğüne bağlı veterinerlerin 24 saat esasına göre görev yaptığını kaydetti.

Gül, kurban seçimi konusunda da vatandaşlara destek olduklarını belirterek "Doğru ve sağlıklı kurbanı almaları konusunda ekipler denetimlerini yapıyorlar." ifadesini kullandı.

Kesim alanları dışındaki yerlerde kurban kesilmemesi gerektiğini vurgulayan Gül, bu konuda belediyelerin ve kamu kurumlarının denetimlerine devam ettiğini belirterek "Eskiden sokak aralarında, parkta, bahçede kesimler çok daha fazla oluyordu. Şimdi çok münferit hadiseler yaşanıyor. Belediyelerin hizmet kalitesini ve kesim yerlerini artırmasıyla bu sorun büyük ölçüde ortadan kalktı." diye konuştu.

Gül, ziyareti sırasında kurbanlık pazarlığında anlaşmazlık yaşayan bir satıcı ile alıcı arasında da arabuluculuk yaptı. Vali Gül'ün devreye girmesiyle taraflar el sıkışarak anlaşmaya vardı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
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