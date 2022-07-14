İstanbul Valiliği Yarın Trafiğe Kapatılacak Yolları Duyurdu İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin 6’ncı yıldönümüne ilişkin etkinlikler nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ncı yıldönümüne ilişkin etkinlikler nedeniyle geçici olarak trafiğe kapatılacak yolları duyurdu. İstanbul Valiliği, 15 Temmuz darbe girişiminin 6'ın yılı nedeniyle kent genelinde yapılacak etkinlikler için bazı yolların trafiğe kapalı olacağını açıkladı. Valiliğin yayınladığı programın detayları şu şekilde: "14 Temmuz 2022 Perşembe (Program Bitimine Kadar) -İtfaiye Caddesi -İtfaiye Caddesi ile Haydar Bey Caddesi Arasında Kalan Büyük Karaman Caddesi Alternatif Yollar -Fevzipaşa Caddesi -Macar Kardeşler Caddesi (15.07.2022 – 13.00'e kadar açık) -Atatürk Bulvarı (15.07.2022 – 17.00'ye kadar açık) 15 Temmuz 2022 Cuma Günü Kapanacak Yollar (Saat 13.00'ten Program Bitimine Kadar) -Vezneciler Caddesi (Vezneciler Önünden İBB istikametine kapanacak) -Büyük Karaman Caddesi -Kavalalı Sokak Macar Kardeşler İstikameti -Dolap Caddesi Horhor Caddesi Kesişimi Kavşaktan Macar Kardeşler Caddesi İstikametine Horhor Caddesi Kapatılacak -Fevzipaşa Caddesi ve Akdeniz Caddesi Kesişimi Kavşaktan Saraçhane İstikametine Kapatılacak Alternatif Yollar -Atatürk Bulvarı (Saat 17.00'ye kadar) -Akdeniz Caddesi -Balat Sahil Yolu -Vatan Caddesi -Bozdoğan Kemeri Caddesi -Ragıp Gümüşpala Caddesi 15 Temmuz 2022 Cuma Günü Kapanacak Yollar (Saat 17.00'den Program Bitimine Kadar) -Atatürk Bulvarı İki Yönlü Trafiğe Kapatılacak Alternatif Yollar -Taksim İstikametinden Gelişe Göre Balat Sahil Yolu ve Ragıp Gümüşpala Caddesi -Sahilden Gelişe Göre Vatan Caddesi ve Millet Caddesi." ANKA / Güncel Karaman Güncel Haberler

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