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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan 51 kişi gözaltına alındı

AA - Semra Orkan - Güncel
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Son dakika haberi: Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan 51 kişi gözaltına alındı

Son dakika gelişmesine göre İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan ve uyarılara rağmen dağılmayan gruptan 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapan ve uyarılara rağmen dağılmayan gruptan 51 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Valiliğin açıklamasında, Beyoğlu'nda akşam saatlerinde yapılan basın açıklaması sonrası grupta bulunanlardan bazılarının 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı olarak Firuzağa Meydanı ve civarında toplanıp izinsiz yürüyüş yaptığı belirtildi.

Güvenlik güçlerinin ikazlarına rağmen dağılmayarak slogan atmayı sürdüren 51 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Valilik açıklamasında konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı da bildirildi.

Beyoğlu'nda, bazı siyasi parti, sivil toplum kuruluşu ve meslek örgütü üyelerinden oluşan bir grup, 15 Temmuz darbe girişimi ve Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada verilen kararı basın açıklamasıyla protesto etmişti.

AA / Semra Orkan - Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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