İstanbul Vadi Evleri 5. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi'nde kura çekimi yapıldı

Gaziosmanpaşa'da yapımı tamamlanan İstanbul Vadi Evleri 5. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 863 hak sahibinin daireleri noter huzurunda kura çekimiyle belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) ve Gaziosmanpaşa Belediyesi işbirliğiyle inşa edilen projenin kura çekim töreni, Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz törendeki konuşmasında, proje kapsamında 863 konut, 28 ticari birim, 1003 araç kapasiteli otopark, 22 bin 278 metrekare yeşil alan, çocuk oyun parkları, spor sahaları, okul ve yurttan oluşan bir yaşam alanının oluşturulduğunu söyledi.

Her projede mümkün olduğu kadar yeşil alan, oyun parkları ve spor sahalarını artırmaya gayret ettiklerini belirten Karadeniz, "Daireler teslim edildiğinde, deprem korkusu olmadan huzur ve uyum içerisinde uzun yıllar yaşayabileceksiniz. Kura çekiminden sonra hızlı bir şekilde daireleri teslim edebilmeye gayret edeceğiz. Mart ayı gelmeden evlerinizi teslim etmeyi istiyoruz." dedi.

Sağlıklı binalarda yaşamanın her vatandaşın temel hakkı olduğuna dikkati çeken Karadeniz, AK Parti'nin kentsel dönüşümü seferberlik ruhuyla ele aldığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı seferberliğin kararlılıkla devam ettiğini vurguladı.

Karadeniz, kentsel dönüşüm süreçlerini hızlandırmak, Gaziosmanpaşa'yı depreme dayanıklı, modern, yeşil ve düzgün bir şehir haline getirmek için ekibiyle var güçleri ve büyük bir titizlikle çalıştıklarını ifade etti.

Törende, İstanbul Vadi Evleri 5. Kısım Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında Sarıgöl Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 863 konutun hak sahipleri, noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi.

Hak sahipleri, yeni evlerine kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı.