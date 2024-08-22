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İstanbul'un ilk Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu açılıyor

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul'un ilk Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'na 2024-2025 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alacaklarını belirtti. Okulda öğrenci mülakatları düzenlendi ve tematik okul kavramının devrim niteliğinde bir uygulama olduğu vurgulandı. Ayrıca İstanbul'da ilk spor ortaokulunun da açılacağı duyuruldu.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, İstanbul'un ilk Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'na 2024-2025 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alacaklarını belirterek, "Bu öğrenciler 15'er kişilik iki ayrı sınıfta eğitim görecek. Köklerimizden gelen medeniyet değerlerimizi genç nesillerle erken yaşta buluşturmak istiyoruz." dedi.

Bu yıl eğitim öğretim hayatına başlayacak olan İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nda öğrenci mülakatları düzenlendi.

Mülakatların ardından gazetecilere bilgi veren Yentür, tematik okul kavramının devrim niteliğinde bir uygulama olduğunu belirterek, sahada çok güzel yansımaları olduğunu söyledi.

Yentür, İstanbul Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu'nun Türkiye'de ikinci okul olduğunu, ilkinin ise Ankara'da açıldığını hatırlatarak, "Bizde çok heyecanlıyız. 2024-2025 eğitim öğretim yılında 30 öğrenci alacağız. Bu öğrenciler 15'er kişilik iki ayrı sınıfta eğitim görecek. Köklerimizden gelen medeniyet değerlerimizi genç nesillerle erken yaşta buluşturmak istiyoruz. Yerelden evrensele dünyayı tanıyan, aynı zamanda kendi medeniyet değerleriyle yarınlara emin adımlarla yürüyecek müzik insanı yetiştirmek en büyük hedefimiz. " diye konuştu.

"İstanbul'da ilk spor ortaokulunu açacağız"

Amaçlarının, yetenekli çocukların akademik noktada yetkin hocalar tarafından gerekli eğitimi almasını sağlamak olduğunu dile getiren Yentür, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimin temel amacı çocuğun içindeki yeteneği, ilgiyi, istidadı, ortam sunarak, eğitim vererek geliştirmek. Okulumuz, gelecek kuşaklar için çok umut verici bir okul. İlerleyen dönemlerde sanat alanlarının farklı yönleriyle de ortaokullarımızı açarak bu işi zenginleştirmeyi planlıyoruz. Sadece müzik alanında değil spor alanında da İstanbul'da ilk spor ortaokulunu açacağız. Bunu da yeni eğitim öğretim yılı için çok önemli bir adım olarak görüyoruz."

Yentür, İstanbul'da iyi bir kadroları olduğunu belirterek, müziğe yeteneği olan çocukları her yönden besleyerek, çok güzel bir eğitim ortamı sunacaklarını ifade etti.

Müzik okulunda eğitim alan çocukların ilerleyen zamanda farklı yerlerde farklı etkinliklerde performans sergilemelerine de olanak sağlayacaklarının altını çizen Yentür, bu ışığı ve potansiyeli çocuklarda gördüklerini söyledi.

"Umarım tematik okullar için daha çok kaynak ayrılır"

Okula başvuran öğrencilerden Umut Ege Sayılgan ise 10 yaşında olduğunu belirterek, müzik alanında ilerlemekten çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İleride bir piyanist ya da opera sanatçısı olmak istediğini vurgulayan Sayılgan, "3 yıldır piyano çalıyorum. Başka müzik aletleri çalmayı da düşünüyordum ama piyanodan devam etmek istedim. Günde 1 saat müzik hocam ile birlikte çalışıyorum." dedi.

Veli Özge Sayılgan, oğlunun yeteneğinin daha ilkokulda keşfedildiğini dile getirerek, müzik öğretmeninin çocuğunun iyi bir kulağı olduğunu söylediğini belirtti.

Sayılgan, oğlunun bu yeteneğini disiplinli çalışmayla geliştirebileceği, yeteneklerini yükseltebileceği bir kurumda olması için müzik okuluna başvurduklarını ifade ederek, "Şu an sınav aşamasındayız, başarılı olursa çok mutlu oluruz. Ülkemizde özel yetenekli çocuklara çok küçük yaşlardan itibaren böyle bir olanağın tanınması bizi de aileler olarak çok mutlu ediyor. Umarım sanat, bilim ve bütün alanlarda böyle tematik okullar için daha çok kaynak ayrılır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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