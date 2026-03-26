"2. İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali" başladı

Belgesel sinemacı Gökçe Kaan Demirkıran'ın öncülüğünde hayata geçirilen ve bu yıl ikincisi düzenlenen "İstanbul Uluslararası Spor Filmleri Festivali" (ISFF) başladı.

Taksim'de gerçekleştirilen festivalin açılış etkinliğinde konuşan festival direktörü Demirkıran, etkinlik seçkisinin bu yıl da sporun yalnızca rekabetten ibaret olmadığını vurguladığını söyledi.

Demirkıran, güçlü insan hikayeleri üzerinden şekillenen bir programla izleyici karşısında olduklarını ifade etti.

Festivalin çıkış noktasının Türkiye'de spor filmlerine yönelik üretimi ve izleyici algısını geliştirmek olduğunu dile getiren Demirkıran, bu alanda sürdürülebilir bir kültür oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Programda, Türkiye futbolunun efsane ismini odağına alan "Lefter: Bir Ordinaryüs Hikayesi"nin yanı sıra "Fırtına Kız" ve "Arda Turan: Yüzleşme"nin arasında olduğu filmler izleyiciyle buluşacak.

Festivalde ayrıca söyleşiler ve paneller de gerçekleştirilecek. Festivalin öne çıkan etkinlikleri arasında Burcu Biçer ve Cihat Akbil'in katılacağı sohbetin yanı sıra Aliz Savrun ve Bağış Erten'in "Futbolcudan nasıl yazar olur?" başlıklı söyleşisi ile "Perde ve Gerçek Arasında Sporcu Psikolojisi" paneli yer alıyor.

Bu yıl festivale 35 farklı ülkeden 100'ün üzerinde başvuru yapılırken, finalist seçilen 8 kısa film ve 8 belgesel festival programında beğeniye sunulacak.

Uruguay ve Litvanya başta olmak üzere farklı ülkelerden konukların da katıldığı seçkide, Kırgızistan'da kadınların kurduğu bir futbol takımının hikayesinden Kovid-19 salgını döneminde spora yönelen uluslararası bir müzisyenin yolculuğuna kadar uzanan çarpıcı anlatılar bulunuyor.

Film gösterimleri ise Biletinial Torun Center Sinemaları ve AKM Yeşilçam Sineması'nda gerçekleştiriliyor.