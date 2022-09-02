'Tosuncuk'tan savunma: Şirkete ait 70 araç satılarak mağdurların zararı giderilebilir

ÇİFTLİK Bank ana davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi.

ÇİFTLİK Bank ana davasında 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mehmet Aydın savunmasında, "Ben inanmadığım hiçbir hayale kimseyi inandırmadım. Şirkete ait 70 aracın kayyumlar aracılığıyla satılarak mağdurların 2-3 ay içerisinde zararının giderilebilir" dedi.

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 4 ayrı duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"İNANMADIĞIM HİÇBİR HAYALE KİMSEYİ İNANDIRMADIM"

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