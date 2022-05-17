İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden CEO Sertifika Programı - Haberler

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İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden CEO Sertifika Programı

AA - Hatice Şenses Kurukız - Güncel
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İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nden CEO Sertifika Programı

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), Türkiye'deki KOBİ'lerin yönetici ihtiyaçlarının karşılanması için CEO Sertifika Programı düzenliyor.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SEM), Türkiye'deki KOBİ'lerin yönetici ihtiyaçlarının karşılanması için CEO Sertifika Programı düzenliyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, sertifika programıyla "yönetim ve iş geliştirme, insan kaynakları, finansal stratejiler, pazarlama ve satış, üretim ve dijitalleşme" alanlarında şirketlerin orta ve üst düzey yöneticilerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Toplam 75 saat sürecek eğitim, ilk ve son günü yüz yüze olmak üzere çevrim içi gerçekleştirilecek.

Eğitim, 27 Mayıs'ta başlayıp 30 Temmuz'da tamamlanacak. Katılımcılara e-Devlet üzerinden doğrulanabilen belgenin de verileceği eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi "https://sem.ticaret.edu.tr" adresinden alınabilecek. Aynı adresten programa katılmak için kayıt da yapılabilecek.

AA / Hatice Şenses Kurukız - Güncel

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Türkiye, CEO, Güncel, Haberler

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