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Fenerbahçeli Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 250 Bin Lira Karşılığında Gerçekleşti

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Beykoz'da silahlı saldırıya uğrayan Fenerbahçeli Serhat Akın'ın, saldırının 250 bin lira için gerçekleştirdiği belirlendi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alınırken, saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ortaya çıktı.

BEYKOZ'da katıldığı programın çıkışında silahlı saldırıyu uğrayan Ferenbahçeli Serhat Akın'ın 250 bin lira için vurulduğu belirlendi. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ederken, saldırı talimatının Gürcistan'da bulunan H.Ş. tarafından verildiği ortaya çıktı.

Kavacık Mahallesi, Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sokak'ta Cuma günü meydana gelen olayda, katıldığı program çıkışında silahlı saldırıya uğrayan Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Serhat Akın yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda, saldırı sırasında silahı kullanan kişinin Ozan D. olduğu, onun kaçtığı motosikleti kullanan kişinin ise Osman M. olduğu tespit edildi. Saldırı talimatının Gürcistan'da yaşayan H.Ş. tarafından verildiği ve saldırının 250 bin lira karşılığında yapıldığı iddia edildi. Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürmenin de aralarında bulunduğu 10 suç kaydının olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Fenerbahçeli Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 250 Bin Lira Karşılığında Gerçekleşti

Fenerbahçeli Serhat Akın'a Silahlı Saldırı: 250 Bin Lira Karşılığında Gerçekleşti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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