İstanbul Photo Awards 2025 Jürisi Belirlendi

Anadolu Ajansının düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması İstanbul Photo Awards'un 2025 jürisi belirlendi.

Onuncu yılını geride bırakan yarışmanın tecrübeli jürisi, aralarında Pulitzer ve World Press Photo ödüllü isimlerin de olduğu spor, çevre, portre ve savaş fotoğrafçılığı gibi farklı alanlarda uzman isimlerden oluşuyor.

Bu yılki jüride, National Geographic fotoğrafçısı ve yapımcı Ami Vitale, foto muhabiri Carol Guzy, NOOR ajansı üyesi foto muhabiri Yuri Kozyrev, The Globe and Mail foto muhabiri Goran Tomasevic, görsel anlatıcı Marion Mertens, görsel medya danışmanı Michel Scotto, Getty Images Spor Başfotomuhabiri Cameron Spencer, foto muhabiri Ahmet Sel ve foto muhabiri Fırat Yurdakul yer alıyor.

Profesyonel fotoğrafçılar yarışmaya, haber, spor, doğa ve çevre, günlük yaşam ve portre alanlarında tekil ve seri olarak toplam 10 kategoride başvurulabiliyor.

Tekil kategorilerde dört, seri kategorilerde ise iki farklı çalışmayla başvuru alınıyor. Seri kategorilerdeki her çalışmanın on fotoğraftan oluşması gereken yarışmaya, her katılımcı toplam 120 fotoğraf gönderebiliyor.

Kazananlar, 2025 yılının mart ayında çevrim içi gerçekleştirilecek jüri toplantısı ile belirlenecek.

Jüri üyelerine dair geniş bilgiye ve başvuru şartlarına yarışmanın web sitesi "www.istanbulphotoawards.com" adresinden ulaşılabilir.