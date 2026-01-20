Haberler

İstanbul merkezli 3 ildeki tefecilik operasyonunda 21 zanlı yakalandı

İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, örgütlü tefecilik suçuna yönelik yürütülen çalışmalarda bazı mağdurların haksız yere mülklerinin alındığını tespit etti.

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen tefecilik operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, örgütlü "tefecilik" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bir kişinin aldığı borcu ödemesine rağmen 3 ev, dükkan, arsa ve 15 aracının, şüpheliler tarafından haksız şekilde elinden alındığını tespit etti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul, Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 21 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
