Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE MASKELİ KİŞİLERDEN KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 3 KİŞİ YARALANDI

Güncel Haberler

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE MASKELİ KİŞİLERDEN KIRAATHANEYE SİLAHLI SALDIRI: 3 KİŞİ YARALANDI

KAĞITHANE'de kıraathanenin önünde bulunan Yusuf Koçyiğit, motosikletlerle gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

KAĞITHANE'de kıraathanenin önünde bulunan Yusuf Koçyiğit, motosikletlerle gelen maskeli kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda kıraathanenin önünde bulunan Yusuf Koçyiğit ile kıraathanedeki 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi Beyler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kıraathanenin önünde duran Yusuf Koçyiğit'e, motosikletlerle gelen maskeli bir grup henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıda bulundu. Saldırı sırasında Koçyiğit, vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Sesleri duyan kıraathanedeki vatandaşlar kendilerini yere atarak korunmaya çalıştı. Ancak kurşunlar kıraathanede bulunan Hüseyin Soylu ve Sadettin Yılmaz'a da isabet etti. Yaralanan 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldı. Yusuf Koçyiğit'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, diğer yaralıların iyi olduğu belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde geniş güvenlik önlemi alan polis, uzun süre kıraathane ve çevresinde inceleme yaptı. Saldırıda yakında bulunan bir binanın camına da kurşun isabet ettiği ve evde bulunanlara rast gelmediği belirlendi.

Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title