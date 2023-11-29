İstanbul'da Fırtına Etkili Oldu: İş Yerinin Çatısı Uçtu, Sahil Şeridi Sular Altında Kaldı
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İSTANBUL'da etkili olan fırtına Silivri'de bir iş yerinin çatısını uçurdu.
İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu. Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde sahil şeritleri dev dalgalarının vermiş olduğu etkiden dolayı sular altında kaldı. Dev dalgaların kaldırım taşlarını sürüklediği görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel