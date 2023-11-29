İstanbul'da Fırtına Etkili Oldu: İş Yerinin Çatısı Uçtu, Sahil Şeridi Sular Altında Kaldı

İSTANBUL'da etkili olan fırtına Silivri'de bir iş yerinin çatısını uçurdu.

İstanbul'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silivri'de fırtınanın etkisi ile Cumhuriyet Mahallesi D-100 Karayolu'nun kenarında bulunan iş yerinin çatısı uçtu. Bu sırada seyir halinde olan 2 araç zarar gördü. Olayda şans eseri yaralanan olmadı.

Piri Mehmet Paşa Mahallesi'nde sahil şeritleri dev dalgalarının vermiş olduğu etkiden dolayı sular altında kaldı. Dev dalgaların kaldırım taşlarını sürüklediği görüldü.