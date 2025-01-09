İstanbul İl Sağlık Müdürü, Yılın Kareleri Oylamasında Tercihini Yaptı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı.

Güner, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafını seçen Güner, "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Garry Lotulung'ın "Kuyruklu yıldız ve volkan", "Spor" kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Kafa topu" fotoğrafını tercih etti.

"Özgür Suriye" kategorisinde ise Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" fotoğrafını beğenen Güner, AA foto muhabirlerinin çektiği karelerin her sene olduğu gibi çok başarılı olduğunu söyledi.

Fotoğrafların özveriyle belirlendiğini aktaran Güner, "Fotoğraflar, 2024'ün özetini bize hatırlatan fotoğraflar. Bunlardan beni en çok etkileyen Galata Köprüsü'ndeki 'Her yer Filistin' başlıklı fotoğraf oldu. Rabb'im inşallah 2025 yılında 2024 ve daha öncesinde gördüğümüz İslam alemindeki bütün mazlumların çektiği sıkıntıları ortadan kaldırır, hem Filistin'deki hem Gazze'deki hem Doğu Türkistan'daki bütün Müslümanların üzerindeki baskıyı, soykırıma ulaşan bu eziyeti ortadan kaldırır." diye konuştu.