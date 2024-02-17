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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Yılın Kareleri oylamasına katıldı

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İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, 'Haber', 'Çevre ve Yaşam', 'Spor', 'Deprem: Umut' ve 'Gazze: Kanıt' kategorilerinde tercihte bulundu.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Yılmaz, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyerek, "Haber", "Çevre ve Yaşam", "Spor", " Deprem : Umut" ve " Gazze : Kanıt" kategorilerinde tercihte bulundu.

"Gazze: Kanıt" kategorisinde Mustafa Hassona'nın "Tarifsiz" adlı karesini seçen Yılmaz, "Bir babanın çaresizliği, duygusallığı, evladının cesedine sarılışı en çok etkileyen kare oldu." dedi.

Bir babanın çocuğunun cesedine sarılırken hissettiği bu duygunun hakikaten tarifsiz olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bir baba olarak o fotoğrafa baktım ve dünyanın gamsızlığı hatta tarafgirliği ve dünyanın duygusuzluğu hatta zulme alkış tutan tavrı gözümde tekrar canlandı, şekillendi." değerlendirmesinde bulundu.

"Haber" kategorisinden Murat Kula'nın "Filistin'e destek" fotoğrafını tercih eden Yılmaz, kendisinin de katıldığı bu miting fotoğrafına bakarken farklı dünya görüşlerine sahip insanların her şeye rağmen vicdani seslerini duyarak İsrail'in zorbalığına karşı baş kaldırışını hatırladığını anlattı.

"İnanıyorum ki insan ve insanlık mutlaka kazanacak"

Önceki Filistin fotoğrafında insanlığa ve geleceğe olan sönen umutlarının Filistin mitingi fotoğrafıyla yeniden yeşerdiğini vurgulayan Yılmaz, "İnanıyorum ve biliyorum ki insan ve insanlık mutlaka kazanacak ama bugün ama yarın. temennim bunun yarından da yakın olması." ifadesini kullandı.

"Spor" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "Gölge Süvari" fotoğrafını seçen Yılmaz, "Tabii binicilik bugün bir sportif faaliyet olarak gözükmekle beraber aslında bizim millet olarak atla kader birliğimiz vardır, asırları binlerce yılı geride bırakan bir birlikteliğimiz vardır." şeklinde konuştu.

Atın özgürlüğü, mücadeleyi, kurtuluşu ve bağımsızlığı ve istikbal üzerine dörtnala koşuşu temsil ettiğinin altını çizen Yılmaz, at ile Türkler arasında psikolojik ve duygusal, iktisadi ve içtimai olarak çok güçlü bağlar bulunduğunu kaydetti.

Coşkun Yılmaz, çocukluğundan bu yana en sevdiği ve hatıralarını en zengin olduğu hayvanların başında atların geldiğini, atlara olan sevgisinden dolayı spor kategorisinde bu kareyi tercih ettiğini söyledi.

Yılmaz, "Çevre ve Yaşam" kategorisinde Sayim Harmancı'nın "Dağlar Arasında" karesini, "Deprem: Umut" kategorisinde ise Murat Şengül'ün "Hoş geldin" fotoğrafını oyladı.

Kaynak: AA / Güncel

Coşkun Yılmaz İstanbul Deprem Gazze Spor Kültür Sanat Güncel Haberler

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