İstanbul Finans Merkezi'nde yangın çıktı

İSTANBUL - İstanbul Ataşehir'deki Finans Merkezi'nin eksi 5'inci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle Finans Merkezi tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın, saat 16.45 sularında İstanbul Finans Merkezi binasının eksi 5'inci katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dumanlar binayı sardı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın nedeniyle Finans Merkezi tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri duman tahliyesi ve soğutma çalışması yaptı.