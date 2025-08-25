İstanbul Festivali 1 Milyon Ziyaretçiyi Ağırladı

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından bu yıl dördüncü kez Festival Park Yenikapı'da düzenlenen " İstanbul Festivali, bu yıl 1 milyon ziyaretçiyi ağırladı.

Focus İstanbul Etkinlik'ten yapılan açıklamaya göre, festivalde 60 sanatçı sahne alırken, 36 konser gerçekleştirildi. Müzik, spor, eğlence ve gastronomi gibi birçok alanda da etkinlikler katılımcılarla buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi CEO'su Özlem Adıgüzel, bu yıl 1 milyon kişiyi ağırlayarak ziyaretçi sayısında önemli bir artış kaydettikleri bilgisini vererek, "Bu başarı, bir yandan erişilebilir fiyat politikamız sayesinde her kesimden insanın katılımını hedeflememizden, bir yandan da konserlerden deneyim alanlarına her yıl daha nitelikli bir içerik sunmamızdan kaynaklanıyor. Katılımcı markalar ve deneyim alanlarının özenle seçilmiş olması da bu başarıda önemli rol oynadı." ifadelerini kullandı.

"Yurt dışından katılımcıları da şehrimize çekmeyi hedefliyoruz"

Adıgüzel, bu yıl ayrıca Türkiye'nin önde gelen 91 markasıyla işbirliği yaptıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Sosyal sorumluluk projelerimizle gençlerin kültür-sanat odaklı girişimlerini desteklerken, çevre dostu uygulamalarımız, geri dönüşüm girişimleri ve 30 bin fidan bağışıyla doğaya katkıda bulunduk. Festivalimiz, İstanbul'a sosyal dayanışma, ekonomik canlanma ve kültürel zenginlik katarak şehrimizin küresel bir cazibe merkezi olmasına önemli katkı sundu."

Onlarca isim müzikseverlerle buluştu

Festivalin açılışı 1 Ağustos'ta Manifest ve DJ Diesel (Shaquille O'Neal) konseri ile gerçekleştirilirken, 2 Ağustos'ta Aleyna Tilki ve Edis, 3 Ağustos'ta Emre Fel ve Melike Şahin, 5 Ağustos'ta Jennifer Lopez, 6-10 Ağustos tarihleri arasında Afra Kılıç, Dedublüman, Emir Can İğrek, Adamlar, maNga, Dolu Kadehi Ters Tut, Duman, Madrigal, Mor ve Ötesi, Buray ve Gülşen müzikseverlerle buluştu.

Müzik Yorumcuları Meslek Birliğinin (MÜYORBİR) 25. yılı kapsamında 12 Ağustos'ta Cem Adrian, Gökhan Türkmen, Hande Yener, Kubat, Melek Mosso ve Nükhet Duru'nun sahne aldığı "Rüya Gibi Bir Gece" konseri dinleyiciye sunulurken, festivalin son haftasında Mela Bedel, Motive, Sertab Erener, Simge Sağın, Mabel Matiz, Ati242, Sagopa Kajmer, Semicenk ve Yıldız Tilbe sahne aldı.

Festival, Ebo, Poizi, Çakal ve Blok3'ün izleyiciyle buluşmasıyla son buldu.

Festival birçok farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı

Festivalde ayrıca FIBA onaylı 3'e 3 basketbol turnuvası, smaç, üç sayı ve şut yarışmaları, çocuklara özel lunapark ve RopeLand parkurları, e-spor alanının yanı sıra dünya mutfaklarından sokak lezzetlerine uzanan geniş gastronomi seçkisi Lezzetler Alanı'nda katılımcılarla buluştu.

PUBG Mobile tematik sponsorluğunda gerçekleştirilen "Genç Sahne" alanında ise Cosplay Yarışması, Anime-Manga Bilgi Yarışması, Just Dance, K-Pop Random Dance, Oyun Bilgi Yarışması ve Kahoot etkinlikleri yer aldı.

Sosyal sorumluluk projeleri de katılımcılara sunuldu

Festivalde ayrıca Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) işbirliğiyle hayata geçirilen "İstanbul Festivali Sosyal Sorumluluk Fonu" ile üniversite öğrencilerinin kültür-sanat odaklı projeleri desteklendi. Fon aracılığıyla bugüne kadar 80 gencin projesi hayata geçirilirken, festival süresince yaklaşık 100 gönüllü genç aktif görev üstlendi.

Katılımcıların bağışlarıyla fonun büyümesine katkı sağlanırken, TO-KA Projesi kapsamında toplanan atıklar geri dönüştürülerek TOG için bağışa dönüştürüldü.

Enerjisa Üretim'in "Her Fidan Bir Umut" projesi kapsamında da konserlerde ekrana yansıtılan QR kodlar aracılığıyla 30 binin üzerinde fidan bağışı yapılarak festivale anlamlı bir katkı sağlandı.

TOG'un yanı sıra Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV), Tohum Otizm Vakfı ve İyilik ve Dayanışma Derneği ile gerçekleştirilen işbirlikleri de festivalde sosyal sorumluluk projelerini destekledi.