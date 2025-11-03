İstanbul'dan Irak'ın Süleymaniye kentine iki buçuk yılın ardından uçuşlar yeniden başladı

Yaklaşık iki buçuk yıllık aranın ardından İstanbul'dan Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi.

Uzun süredir durdurulmuş olan İstanbul-Süleymaniye seferlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden başlatılmasına karar verilmişti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) haftada karşılıklı 4 kez düzenlemesi planlanan seferler, daha önce aktarmalı uçuş ya da kara yoluyla seyahat etmek zorunda kalan bölge halkı, turistler ve iş insanları için büyük kolaylık sağlayacak.

Uçuşların yeniden başlaması, bölge ekonomisinin canlanması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uçuşların yeniden başlaması, kentin ekonomisini canlandıracak

Süleymaniye Havacılık ve Turizm Şirketleri Birliği Başkanı Ata Enver Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlamasını "çok önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Türkiye'den Süleymaniye'ye uçuşların tekrar başlamasının kentin ekonomisini canlandıracağını belirten Hıdır, bu sayede şirketlerin, ofislerin ve turizm bürolarının yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti.

Hıdır, söz konusu ofis ve şirketlerin yeniden faaliyete geçmesiyle kentin ekonomisinin canlanacağını, uçuşların durdurulduğu iki buçuk yıllık dönemde ise ekonomik kayıplar yaşandığını belirtti.

Türk Sivil Havacılık Kurumu, 3 Nisan 2023'te Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşları durdurmuştu.