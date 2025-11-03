Haberler

İstanbul'dan Irak'ın Süleymaniye kentine iki buçuk yılın ardından uçuşlar yeniden başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yaklaşık iki buçuk yıllık aranın ardından İstanbul'dan Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi.

Yaklaşık iki buçuk yıllık aranın ardından İstanbul'dan Irak'taki Süleymaniye Havalimanı'na ilk uçuş gerçekleştirildi.

Uzun süredir durdurulmuş olan İstanbul-Süleymaniye seferlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Türkiye ziyaretinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yeniden başlatılmasına karar verilmişti.

Türk Hava Yolları'nın (THY) haftada karşılıklı 4 kez düzenlemesi planlanan seferler, daha önce aktarmalı uçuş ya da kara yoluyla seyahat etmek zorunda kalan bölge halkı, turistler ve iş insanları için büyük kolaylık sağlayacak.

Uçuşların yeniden başlaması, bölge ekonomisinin canlanması açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uçuşların yeniden başlaması, kentin ekonomisini canlandıracak

Süleymaniye Havacılık ve Turizm Şirketleri Birliği Başkanı Ata Enver Hıdır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uçuşların yeniden başlamasını "çok önemli bir adım" olarak nitelendirdi.

Türkiye'den Süleymaniye'ye uçuşların tekrar başlamasının kentin ekonomisini canlandıracağını belirten Hıdır, bu sayede şirketlerin, ofislerin ve turizm bürolarının yeniden faaliyete geçeceğini ifade etti.

Hıdır, söz konusu ofis ve şirketlerin yeniden faaliyete geçmesiyle kentin ekonomisinin canlanacağını, uçuşların durdurulduğu iki buçuk yıllık dönemde ise ekonomik kayıplar yaşandığını belirtti.

Türk Sivil Havacılık Kurumu, 3 Nisan 2023'te Irak'ın Süleymaniye kentine uçuşları durdurmuştu.

Kaynak: AA / Haydar Şahin - Güncel
Enflasyon ekim ayında yüzde 2,55 arttı, yıllık bazda yüzde 32,87 oldu

Piyasaların merakla beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Otobüs ve çakıl yüklü kamyon çarpıştı: 20 ölü! Bazı yolcular çakıla gömüldü

Otobüs ve kamyon çarpıştı: 20 ölü! Yolcular çakıla gömüldü
Trump canlı yayında açık açık söyledi: Maduro'nun günleri sayılı

Trump ülkenin liderini canlı yayında tehdit etti: Günlerin sayılı
2 kişiyi av tüfeğiyle öldüren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası

Kahvehaneyi kan gölüne çeviren emekli polisten fuhuş çetesi iddiası
Derbinin tartışmalı pozisyonlarını Trio yorumladı: 2 penaltı verilmedi

Ünlü yorumcular Türkiye'nin konuştuğu pozisyonlarda hemfikir oldu
Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi

Altın için çarpıcı 2026 tahmini! Bu ihtimal ilk kez telaffuz edildi
Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara

Katil 19, maktul 20 yaşında! Biri hapse diğeri mezara
Hikmet Tuğsuz Survivor 2026'ya katılacak mı? Cevabı net oldu

Hikmet Tuğsuz Survivor kararını açıkladı
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Beşiktaş taraftarından hakeme 'bahis yapsana' tezahüratı

Derbinin hakemine soğuk duş! Neye uğradığını şaşırdı
Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan markete akın etti

Sıranın sonu görünmedi! Kilosu 50 liraya düştü, duyan akın etti
Faruk Fatih Özer nasıl öldü? CTE açıklamasında dikkat çeken çarşaf ve havlu detayı

Cezaevinde ölü bulunan Fatih Özer'le ilgili olay iddiaya yalanlama
Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü

Kartellere karşı savaş çağrısı yapan belediye başkanı öldürüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.