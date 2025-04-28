Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de 4 milyon 33 bin göçmen var

Erdoğan net rakamı verdi! İşte Türkiye'deki göçmen sayısı
Murat Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? İBB'ye yolsuzluk operasyonundan bomba detaylar

Ongun'un eşi sürece nasıl dahil oldu? Soruşturmadan bomba detaylar
Kabine, İstanbul depremi gündemiyle toplanıyor

Kabine toplanıyor! Masada milyonları ilgilendiren bir konu var
Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

Türkiye genelinde tüm marketlerde satılan bal sahte çıktı

İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var

İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da meydana gelen depremin ardından, yan yana bulunan Ataköy ve Şirinevler'deki farklı şehirleşme yapıları yeniden tartışma konusu oldu. Uydu görüntüleriyle gündeme gelen bölge, havadan görüntülendi. Görüntülerde, Ataköy'ün daha düzenli, Şirinevler'in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu dikkat çekiyor.

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 şiddetindeki depremin ardından Ataköy ve Şirinevler'in bambaşka şehirleşme manzaraları yeniden gündem oldu. Uydu fotoğraflarıyla gündeme gelen bölge havadan görüntülendi. Bahçelievler ilçesine bağlı Şirinevler ve Bakırköy'e bağlı Ataköy'ün havadan çekilen görüntülerinde iki farklı şehirleşme manzarası dikkat çekiyor.

E-5'İN BİRBİRİNİN ZITTI İKİ TARAFI

Havadan çekilen görüntülerde, E-5 karayolu ile birbirinden ayrılan komşu bölgelerden Ataköy'ün daha düzenli, Şirinevler'in ise daha yoğun bir yapılaşmaya sahip olduğu görülüyor. Özellikle 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından, bu iki bölgenin uydu fotoğrafları üzerinden yapılan karşılaştırmalar sosyal medyada gündem oldu.

İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var

İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var

İki farklı İstanbul şehirleşmesi! Arada sadece yol var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSMAİL COŞKUN - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.