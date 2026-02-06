Haberler

İstanbul'daki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheli adliyede

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'da, yasa dışı forex sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında yapılan operasyonda bulunan bilgisayar ve belgeler inceleme altına alındı.

İstanbul'da, yasa dışı forex sistemi üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) kayıtlı olmayan yasa dışı forex sistemi üzerinden vatandaşların dolandırılarak mağdur edildiği iddiasıyla gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, SPK'ya kayıtlı olmayan yasa dışı forex sistemi üzerinden vatandaşların dolandırılarak mağdur edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Zanlıların Şişli'deki bir çağrı merkezinde farklı isimler kullanarak yasa dışı forex ve yatırım dolandırıcılığı suçunu işlediklerini tespit eden ekipler, adrese operasyon düzenlemişti.

Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alınmış, iş yerindeki aramalarda çok sayıda bilgisayar, yazılı dokümanlar, cep telefonu hatları ve soğuk cüzdan ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Yeşildal - Güncel
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 10 kişi öldü, 80 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da

Süper Lig devinden son gün bombası! Tarihi transfer İstanbul'da
Düğünden dönenleri taşıyan otobüs uçuruma yuvarlandı! 13 ölü, 34 yaralı

Düğünden dönüyorlardı! Cesetleri otobüsten güçlükle çıkardılar
Epstein skandalı Starmer'a pahalıya patladı! Mağdurlardan özür diledi

Epstein skandalı Trump'tan önce onun kellesini alacak
Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum

Çaresiz baba böyle haykırdı: Epstein belgelerinde çocuklarımı arıyorum
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı

"Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı"
3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı

3 aday var! Fenerbahçe'de transfer için son gün çılgınlığı