İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 28 Gözaltı

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli yakalandı. Operasyonda, çete üyelerinin silahla tehdit ederek yasadışı bahis oynamaya mecbur bıraktıkları ve QR kod yöntemi ile farklı banka ATM'lerinden paraları çektikleri belirlendi.

İstanbul merkezli 6 ilde 'yasa dışı bahis' operasyonu: 28 gözaltı

İSTANBUL - İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheli yakalandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde kendilerini "Anadolu grubu" olarak gösteren bahis çetesinin fertlerine yönelik gözaltı kararı verildi. Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu bahis çetesinin milyonlarca lira haksız kazanç elde ettiğini belirledi.

Polis ekiplerince, 13 Haziran'da İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Van, Bingöl ve Eskişehir'de çok sayıda eve operasyon başlatıldı. Baskınlarda yasadışı bahis çetesinin 28 ferdi yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişilerin, operasyon sırasında polisi karşılarında görünce delil karartmaya yönelik kullanmış oldukları cep telefonlarını imha etmeye çalıştıkları tespit edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise bazıları kırılmış 22 cep telefonu, bu telefonlara ait 22 sim kart, 6 dizüstü bilgisayar, 1 hard disk, 5 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 88 mermi, 94 pompalı tüfek fişeği, çeşitli bankalara ait 16 para kartı, 52 bin 415 lira nakit para ele geçirildi.

Silahla tehdit ettikleri kişileri yasadışı bahis oynamaya mecbur bırakmışlar

İstanbul Kartal, Pendik ve Sultanbeyli ilçelerinde kendilerini "Anadolu grubu" olarak adlandıran yasadışı bahis işi yapan grubun, bahis oynayan insanları silahla tehdit ederek yasadışı bahis oynamaya mecbur ettikleri belirlendi.

Silah zoruyla tahsilat yapıp, QR kod yöntemi ile farklı banka ATM'lerinden paraları çekmişler

Oynatılan bahis oyunları sonucu şahısları yüklü miktarda borçlandırarak silah zoruyla tahsilat yaptıkları anlaşılan çete üyelerinin, QR kod yöntemi ile farklı banka ATM'lerinden yasa dışı bahisten elde edilen paraları çektikleri saptandı. Ayrıca çekilen bu paraları toplayıcı şeklinde tabir edilen kasaya vererek tüm paraların bir üst kasada toplandığı belirlendi. Bu kapsamda banka mobil uygulamaları ve QR kod yöntemleri ile yasa dışı bahis faaliyetleri yürüterek haksız kazanç sağlayan şüpheli şahısların, benzer suçtan çok sayıda kaydı olduğu ifade edildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların polisteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmeleri bekleniyor.