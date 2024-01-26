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İstanbul'da Usulsüz Çakar-Siren Kullanımı ve Emniyet Şeridi İhlali Denetimi

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İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde, emniyet şeridi ihlali yapan bir sürücüye 6 bin 440 lira ceza kesildi.

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sivil trafik polislerinin de katılımıyla Üsküdar'da D-100 kara yolu Avrasya Tüneli istikametinde denetim noktası oluşturdu.

Uygulamada, usulsüz çakar-siren tertibatı kullanan ve emniyet şeridi ihlali yapan araçlar denetlendi.

Polis ekipleri, kontrol noktasında durdurulan araç sürücülerinin belgelerini inceledi.

Denetim sırasında emniyet şeridi ihlali yaptığı belirlenen bir otomobil sürücüsüne 6 bin 440 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Üsküdar Güvenlik Trafik Politika Güncel Haberler

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