İstanbul'da ulaşıma yüzde 51.52 zam
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Ömer HASAR / İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü.
Ömer HASAR / İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücreti yüzde 51.52 oldu, taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL açıklandı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu yüzde 51.52'lik zam kararını düşük bularak toplantıda tepki gösterdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise, "Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz" dedi.
İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin olağanüstü toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşüldü. Oylamaya sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen teklifle, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksi ve minibüs ücretlerinde ise yüzde 51.52'lik zam kararının üzerine, çeşitli tarifelerde farklı düzeylerde ek artışlar gerçekleştirildi. Buna göre, taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 75 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 40 TL olan minimum ücreti 70 TL oldu.
"KONTAK KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantı konuşmasında, "Şunu anlıyoruz ki yerel idare ve genel idare anlaştı ama esnaf burada gerçekten yine dışarıda kaldı. Bizim talebimiz, ricamız, yalvarışımız kesinlikle yine gündeme gelmedi" dedi. Aksu toplantının son anlarında "Biz kontak kapatmak zorunda kalacağız, kamuoyuna duyurulur." ifadesiyle salondan ayrıldı.
TAM BİLET 15 TL ÖĞRENCİ BİLETİ 7.31 TLİstanbulkart, tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'den 7.31 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL'den 1.177 TL'ye, öğrenci ise 140 TL'den 212 TL'ye çıkarıldı. İstanbul'da Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL'den 22.25 TL'ye çıkarken, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu. Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 KM 722 TL'den 1200 TL'ye, personelde ise 422 TL'den 640 TL'ye ulaştı. Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi, bu fiyat 12 TL olurken, 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL oldu.
İBB TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM İSTEMİŞTİ27 Temmuz'da gerçekleştirilen UKOME toplantısınta, İBB yönetimi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 57,07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.
"KAMU HİZMETİNİN AKSAMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR OLURSA TÜM KAMU OTORİTELERİ GEREĞİNİ YAPACAKTIR"UKOME toplantısına başkanlık yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe toplantı sonrasında basın mensuplarının taksicilerin karara tepkisine yönelik sorusuna yanıt verdi. Gökçe, "UKOME çoğunluğu biz olmadığımız için, bu tepki bizden daha çok UKOME'deki çoğunluka ilgili olabilir. Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz. Ancak, kamu hizmetinin aksamasına ilişkin hususlar olursa tüm kamu otoriteleri bunun da gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.
DÜZENLEMEYE ZORUNLU OLARAK GİDİLDİZam kararıyla ilgili konuşan Gökçe, "9-10 kilometre hat uzunluğu olan şehirlerle 19-20 kilometre hat uzunlupu olan İstanbul'u kıyaslamak çok mümkün değil.dolayısıyla bizim nrmalde bir otobüs biletimizdeki iniş fiyatımız bu zamlarla 20 lirayı aşmış vaziyette. 9.90 iken 15 lira civarı idi. Biz paçalda indirimli öğrenci ücretlerini düştüğümüzde 9.90 iken 5.32 lira topluyor 15 liraya mal ediyor üstünü sübvanse ediyor idik. Ancak şuanda 20 lirayı aşmış vaziyette bir yolcunun kamuya maliyeti. 20 liralık maliyeti Şuanda 15 liralık bilet düzenlemesiyle, paçalda yine ortalamada 10 lira civarına düşürmüş, geri kalan 10 liralık kısmı sübvanse etmiş olacağız. Dolayısıyla toplu ulaşımda bu yönde bir düzenlemeye zorunlu olarak gidildi" dedi.
ESNAF KİLOMETRE ÜCRETİNİN 15 İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİN 100 TL OLMASINI TALEP EDİYOR
"Taksiyle ilgili husus biraz speküle ediliyor ve haddinden fazla siyasallaştırılıyor" ifadelerini kullanan Gökçe, "Bu konu diğer esnaftan çok daha farklı bir düzlemde değil. Biz onun için de iyileştirici düzenlemeleri yaptığımızı düşünüyoruz. Ancak, taksinin ücretinin de yüzde 100 artmış olmasını, kilometre ücretinin 15 TL, indi bindi ücretinin 80 hatta 100 TL olmasını esnaf talep ediyor. Bunun da yerinde olmadığını düşünüyoruz, bizim dışımızda UKOME'nin çoğunluğu da benzer bir kanaat bildirdiği için bu biçimiyle tecelli etti. Burada tepkilerin İBB'ye yönlendirilmiş olmasının da manidar olduğunu, olayın ne kadar başka bir çerçeveyle siyasallaştırıldığını da gösterdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla biz UKOME'de tek başına karar alabilme özgürlüğüne sahip değiliz, bir takım müzakereler yürütmek zorundayız, onu da hem esnafın hem kamunun ve vatandaşın dengelerini bir arada gözetecek şekilde yapmaya çalışıyoruz" dedi.