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İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22,19 zam yapıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı. Zam teklifiyle birlikte elektronik bilet ücreti, taksi ücretleri ve deniz taşımacılığı ücretleri de artırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında, toplu ulaşım ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam yapıldı.

UKOME toplantısı, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün başkanlığında, toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Toplantıda, toplu ulaşım araçları ile taksi, okul ve personel servis ücretlerine yüzde 22,19'a varan oranlarda zam teklifi görüşüldü.

Oy çokluğuyla kabul edilen zam teklifi kapsamında, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, aylık öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282,5 liraya çıktı.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıktı.

Deniz taşımacılığında Üsküdar-Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltildi.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıktı.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya yükseldi.

Personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya çıktı.

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi İstanbul Zam Ekonomi Güncel Haberler

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