İstanbul Merkezli 3 İlde 'Tefeci' Operasyonu: 21 Gözaltı

İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı düzenlenen 'tefeci' operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da tefeciden para alan bir kişinin, borcunu zamanla ödemesine rağmen 3 daire, dükkan, arsa ile 15 aracına el koyuldu. Şikayet üzerine İstanbul emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şüphelileri tespit eden ekipler operasyon için harekete geçti. Bu sabah İstanbul merkezli olmak üzere Sakarya ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

2- SİLİVRİ'DE OTOMOBİL BARİYERE SAPLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

Uğur Samet AVCI/İSTANBUL,- SİLİVRİ'de seyir halindeki otomobil, önünde ilerleyen otomobile çarptıktan sonra bariyerlere saplandı. Kazada otomobil sürücüsü Kaan Ö.(20) hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu Semizkumlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde olan Kaan Ö. yönetimindeki 34 DYG 001 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bir başka otomobile çarptıktan sonra bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle bariyere saplanan otomobilin sürücüsü Kaan Ö., araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Diğer otomobilde bulunan 2 kişi araçta sıkışarak yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Kaan Ö.'nün ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda duran trafik, yan yoldan sağlandı. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından Kaan Ö.'nün cansız bedeni Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

3- BEŞİKTAŞ'TA MİNİBÜSE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK CADDEYE UÇTU; 2 YARALI

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, - BEŞİKTAŞ'ta, seyir halindeki otomobil bir minibüse çarptıktan sonra caddeye uçtu. Burada da park halindeki bir başka minibüse çarpan ve takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından yere düşen Türk bayrağı ise çevredeki bir vatandaş tarafından alınarak kaldırıldı.

Kaza, saat 23.45 sıralarında Büyükdere Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Büyükdere Caddesi'nde Sarıyer istikametine seyir halinde olan 34 DDE 458 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle 34 KOT 803 plakalı minibüse çarptıktan sonra Nispetiye Caddesi'ne uçtu. Burada da park halindeki 34 KEN 305 plakalı başka bir minibüse çarpan otomobil, takla attı. Kazada otomobilde sıkışan 2 kişi, yaralandı.

Çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, takla atan otomobilde sıkışan 2 kişiyi çıkardı. Hafif yaralanan kişiler, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, bir süre Nispetiye Caddesi'de trafiği kontrollü şekilde sağladı. Kaza yapan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı. Ekiplerin çalışması sürerken, kaldırımda bulunan Türk bayrağını fark eden bir kişi ise bayrağı alarak kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ile ilgili inceleme başlattı.