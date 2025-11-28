Haberler

İstanbul'da Su Faturası İle İlgili Yeni Uygulama: Vatandaş Kendi Faturasını Oluşturabilecek

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, su sayacı okuma işlemlerini vatandaşlara devrederek, 'Kendi Faturanı Kendin Oluştur' uygulamasını hayata geçirdi. Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden su sayaçlarının endeks bilgilerini girerek faturalarını oluşturabilecek.

İstanbul'da vatandaşlar, su faturasını belediye personeli yerine kendileri oluşturup ödemesini yapabilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İSKİ tarafından kentte su sayaçlarının okunmasıyla ilgili yeni bir uygulamaya geçildi.

Bu kapsamda, bugüne kadar sayaçları okuyan İBB personeli yerine vatandaşlar kendi su sayacını okuyup faturasını oluşturabilecek.

Bu konuda İSKİ'nin sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilendirmede, "Kendi Faturanı Kendin Oluştur" uygulamasıyla abonelerin mobil uygulama üzerinden dijital olarak faturalarını oluşturabilecekleri bildirildi.

Vatandaşların, uygulamaya su sayaçlarına ait son endeks bilgilerini ve sayaçlarının görsellerini gireceği ifade edilen bilgilendirmede, daha sonra cep telefonlarına gönderilen doğrulama koduyla dijital olarak faturanın oluşturulabileceği kaydedildi.

Bilgilendirmede, ayrıca konut haricinde resmi kurum ve belediyelerin bu yeni sistemi kullanabileceği belirtildi.

Öte yandan, daha önce İBB Meclisinde kentte su sayaçları zamanında okunmadığı için vatandaştan fazla ücret alındığı iddialarına ilişkin soru önergesi verilmişti.

Kaynak: AA / Hamdi Dindirek - Güncel
