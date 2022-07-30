İstanbul'da Piyasa Değeri 25 Milyon Lirayı Bulan Çok Sayıda Kaçak Ürün Ele Geçirildi: 13 Şüpheli Hakkında Adli İşlem Yapıldı İstanbul'un 6 ilçesinde 9 depoya yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan çeşitli markalarda kol saati, güneş gözlüğü, cep telefonu ve elektronik cihazlar ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. İstanbul'un 6 ilçesinde 9 depoya yapılan baskınlarda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan çeşitli markalarda kol saati, güneş gözlüğü, cep telefonu ve elektronik cihaz ele geçirildi. Yakalanan 13 şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, temmuz ayında Bağcılar, Başakşehir, Büyükçekmece, Esenler, Fatih ve Kartal ilçelerinde faaliyet gösteren 6 işyeri ve 9 depoya 6 farklı operasyon düzenledi. Söz konusu operasyonlarda, piyasa değeri yaklaşık 25 milyon lirayı bulan çeşitli markalarda kol saati, güneş gözlüğü, cep telefonu ve elektronik cihazlar ele geçirildi. 13 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI Yakalanan 13 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. ELEGEÇİRİLEN ÜRÜN VE ADETLERİ Emniyetin verdiği bilgiye göre, ele geçirilen ürünler şöyle: 15 bin 640 çeşitli markalarda kol saati, 6 bin 276 çeşitli markalarda güneş gözlüğü, 149 çeşitli markalarda akıllı cep telefonu, 18 çeşitli markalarda tuşlu cep telefonu, 2 bin 419 çeşitli markalarda bluetooth kulaklık, 3 bin 095 çeşitli markalarda kablolu kulaklık, -5 bin 070 çeşitli markalarda şarj başlığı, şarj seti, şarj kablosu, 297 çeşitli markalarda araç şarjı, 36 çeşitli markalarda hoparlör, 2 bin 300 çeşitli markalarda batarya, 4 bin 320 elektronik sigara, 14 bin 65 elektronik sigara likidi, 4 bin 884 elektronik sigara aparatı, 380 adet daralı ağırlığı 88,03 gram olan değerli taş. ANKA / Güncel Kaçakçılıkla Mücadele İstanbul Güncel Haberler

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