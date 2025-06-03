İstanbul'da Nakliye Firmasındaki Şoför, 6 Milyon Lira Değerindeki Spor Ayakkabıları Çaldı

İstanbul'da Nakliye Firmasındaki Şoför, 6 Milyon Lira Değerindeki Spor Ayakkabıları Çaldı
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T.K. isimli şoför, İstanbul'da bir nakliye firmasında çalışırken 2 bin 45 çift spor ayakkabıyı çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı ve çalınan ayakkabılar bulundu.

İSTANBUL'da nakliye firmasında şoför olarak çalışan T.K., Tuzla'dan Arnavutköy'e taşınması için kamyona yüklenen yaklaşık 6 milyon lira değerindeki spor ayakkabıları çaldı. Firma sahibinin ihbarı üzerine olayla bağlantılı 7 şüpheli gözaltına alınırken çalınan 2 bin 45 çift ayakkabı saklandığı depoda bulunarak sahibine teslim edildi.

İstanbul'da polise başvuran nakliye firması sahibi M.S.(58), Tuzla Sanayi bölgesinden, Arnavutköy'e taşınacak olan 2 bin 45 çift spor ayakkabının yanında çalışan şoför tarafından çalındığını iddia ederek şikayetçi oldu. Şoför T.K.(38)'dan haber alamadığını söyleyen M.S., kamyonu boş olarak Ataşehir'de bulduklarını söyledi. İhbarı değerlendiren Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kamyon şoförü T.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışmanın ardından 28 Mayıs'ta düzenledikleri operasyonla şoför T.K. ve ona yardım ettiği belirlenen M.Ç.(32)'yi gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren ekiplerin, olayla bağlantısı olduğunu belirlediği U.A.A.(23), U.K.(47), Ö.E.(25), Ş.E.(27) ve E.K.(29)'yi de yakalamasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin ifadesinin alınmasının ardından çalınan spor ayakkabılar, bir depoda ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden daha önceden de suç kayıtları olduğu belirtilen T.K., M.Ç. ve U.A.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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