Eyüpsultan'da kuyumcudan milyonlarca liralık hırsızlık yapan 8 kişi yakalandı / Ek bilgi

Güncelleme:
İstanbul'da bir kuyumcudan 18 kilogram altın çalan 8 kişilik çete, polis tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Şüphelilerden 5'i tutuklandı.

İSTANBUL'da gece yarısı geldikleri kuyumcunun kepenklerini kırarak içerde bulunan 18 kilogram altını çalan 8 kişilik örgüt polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin soygun yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 şüphelinin ise başka bir suçtan dolayı hala gözaltında olduğu öğrenildi.

Eyüpsultan, Göktürk Merkez Mahallesi, Belediye Caddesi'nde bulunan bir kuyumcunun önüne 26 Şubat saat 04.46 sıralarında bir otomobille gelen 5 kişi, dükkan kepenk kilidini kırarak içeri girmişti. Şüpheliler, kuyumcudaki 4 kilogram altın ziynet eşyasını yanlarında getirdikleri çuvala koyup olay yerinden geldikleri otomobille kaçmışlardı. İş yeri sahibi E.Y.'nin şikayeti üzerine polis tarafından geniş çaplı soruşturma başlatılmıştı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği görevlileri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için Büyükçekmece, Başakşehir, Bağcılar, Güngören ve Esenler' de bulunan 9 adreste eş zamanlı operasyon yapıldı. Baskınlarda olaya karışan 8 şüpheli gözaltına alınırken, 3 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve muhtelif sayıda fişek ele geçirildi. Şüphelilerin sorguları Asayiş şube müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin daha önceden çok sayıda suç kayıtlarının olduğu, bazılarının kesinleşmiş hapis cezaları nedeniyle arandıkları tespit edildi. Şüphelilerle birlikte ele geçirilen silah ve mermiler ile olay sırasında giydikleri tespit edilen eşyalar Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sergilendi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen 8 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 Şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şüphelinin ise başka bir suçtan hala gözaltında olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail basını: ABD, İran'a saldırıları sona erdirmek için İsrail'e bir hafta süre verdi

Trump'tan Netanyahu'ya İran emri! 1 hafta süre verdi
İlber Ortaylı'nın vasiyeti ortaya çıktı

Vasiyeti ortaya çıktı! Defnedilmek istediği yeri söylemiş
Türk hava sahasında düşürülen füzeyle ilgili İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama

İran'dan Ankara'nın beklediği açıklama geldi
Trump: İran'ın uranyumunu ele geçirmeye odaklanmadık ama yapabiliriz

Trump ağızındaki baklayı çıkardı: Ele geçirebiliriz
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

Türk futbolunun köklü takımını kendine düşman etti
Pentagon: Mücteba Hamaney yaralı ve muhtemelen sakat

Pentagon'dan Hamaney hakkında şok iddia
İlber Ortaylı'nın kızı Tuna Ortaylı: Babam çok severek ve dolu dolu yaşadı

İlber Ortaylı'nın kızından duygu dolu sözler
Trump: Rusya İran'a biraz yardım etti

Putin'in ortalığı karıştıran İran hamlesini itiraf etti
Gençlerbirliği'nden Yüksel Yıldırım'a çok sert tepki

Türk futbolunun köklü takımını kendine düşman etti
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Göksel'i gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor

Ünlü şarkıcı gören tanıyamadı! Son görüntülerine yorum yağıyor