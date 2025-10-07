İstanbul'da Küresel Terörle Mücadele Konferansı Düzenlendi

İstanbul'da Birleşmiş Milletler Terörle Mücadele Ofisi (UNOCT), TBMM, Katar Şura Meclisi ve Akdeniz Parlamenter Asamblesi (PAM) işbirliğinde "Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi Konusunda Küresel Parlamento Konferansı"nın açılışı yapıldı.

Bir otelde düzenlenen konferansa, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünyanın dört bir yanından parlamenterler, BM kuruluşları temsilcileri ve akademisyenler katıldı.

Katar Şura Konseyi Başkanı Hassan bin Abdulla Al-Ghanim, terör ve aşırılıkla mücadelede yalnızca güvenlik önlemlerine değil aynı zamanda ekonomik, sosyal ve siyasi faktörlere odaklanılması gerektiğini söyledi.

Ghanim, Katar hükümetinin, insana yatırım yapmanın ve sürdürülebilir kalkınmanın, terör ve aşırılıkçılığa karşı savunmanın "ana hattı" olduğunu düşündüğünü belirterek, Katar yönetiminin, eğitim ve finansal kalkınmayı desteklemek için kriz bölgesindeki gençlere iş fırsatları sağlanması gibi girişimlerde bulunduğunu dile getirdi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının "devlet terörü" olarak nitelendirilebileceğini vurgulayan Ghanim, şöyle devam etti:

"Bu, sadece Filistinlilere karşı bir tehdit değildir, daha fazlasıdır; barış içindeki ülkelerin istikrarına karşı bir tehdittir ve bu tür saldırganlıklara, bu tür ihlallere göz yummak, cezasızlığı teşvik eder ve uluslararası politikaları yok eder. Bu, sadece uluslararası barış ve güvenliğe yönelik (tehdit) değil aynı zamanda terörizm ve aşırılık ortamını da besler, bölgede ve dünyada gerginlik ile güvensizliği artırır."

Ghanim, İsrail'i yaptığı eylemlerden sorumlu tutmak için Gazze'de işlediği suçları kınamaya ve İsrail'in uluslararası toplantı ve forumlara katılımını, burada alınan uluslararası statüyü saygı gösterene kadar askıya almaları, etik ve yasal sorumluluklarını yerine getirmeleri için parlamento üyelerine ve uluslararası komitelere çağrıda bulundu.

Parlamentoların önemi

BM Terörle Mücadele Ofisi Özel Projeler ve İnovasyon Şubesi Başkanı (OiC) Guadalupe Megre, parlamentolar öncülüğünde alınan önlemlerin ilerlemesindeki katkıları dolayısıyla Katar Şura Meclisine teşekkür etti.

Megre, terörizmin tanımı konusunda uluslararası düzeyde bir uzlaşı bulunmamasının, örgütlerin suçla bağlantılarının artmasının ve silahlı çatışma ortamında yaşanan terör eylemlerinin ciddi zorluklar yarattığını belirterek, "Parlamentolar, bu zorlukların üstesinden gelinmesinde merkezi bir rol oynamaktadır. Yasama organları, denetleyici kurumlar ve halkın temsilcileri olarak terörle mücadele tedbirlerinin etkili, hesap verebilir ve uluslararası hukuka dayalı olmasını sağlayabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

Bugünkü konferansa 52 ülkeden 150'den fazla katılımcının katıldığını aktaran Megre, "Hepimize verimli görüşmeler, yapıcı fikir alışverişleri ve yenilikçi fikirler diliyorum. Bu fırsatı, terör ve şiddet içeren aşırılıkla mücadelede parlamento liderliğini güçlendirmek ve herkes için barış, güvenlik ve hukukun üstünlüğünü ilerletmek için değerlendirelim." ifadelerini kullandı.