İstanbul'da İpek Yolu Kupası tenis turnuvası, Çin-Türkiye 55. yılında düzenlendi

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İSTANBUL, 29 Eylül (Xinhua) -- Çin- Türkiye diplomatik ilişkilerinin 55. Yıldönümü vesilesiyle cumartesi günü İstanbul'da İpek Yolu Kupası adlı tenis turnuvası düzenlendi.

Yaklaşık 150 kişinin katıldığı etkinlikte, Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu, Çin medya kuruluşları, Çin sermayeli şirketler, Konfüçyüs Enstitüsü ve Türkiye'nin çeşitli kesimlerinden temsilciler bir araya geldi.

Çin'in İstanbul Başkonsolos Vekili Shang Jian açılış töreninde yaptığı konuşmada, bu yılın Çin ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 55. yıldönümü olduğunu belirtti.

Shang, 55 yıl boyunca iki ülke arasındaki ilişkilerin çeşitli alanlarda geliştiğini belirterek, spor alanındaki iletişim ve işbirliğinin iki halk arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğun geliştirilmesine katkı sağladığını söyledi.

Taçspor Kulübü Başkanı Polat Bengiserp ise Çinli spor kulüpleriyle daha fazla işbirliği gerçekleştirmeyi ve spor etkinlikleri aracılığıyla iki ülke halkları arasındaki iletişimi güçlendirmeyi umduklarını ifade etti.

Turnuvada Çinli ve Türk tenisçiler, erkekler çiftler, kadınlar çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde mücadele etti.

Etkinlik, Çin ve Çin Asıllı Kadınlar Derneği ile CGTN Türk tarafından düzenlendi ve OUYA International tarafından organize edildi.

Kaynak: Xinhua