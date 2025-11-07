Haberler

İstanbul'da Hakemlerin Bahis Sitelerine Üyeliği Soruşturması: 18 Gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, hakemlerin bahis sitelerine üyeliğiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyon, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı tarafından yapılan açıklama üzerine başlatıldı. Gözaltına alınanlar arasında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ve Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Eski Başkanı Fatih Saraç da yer alıyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, başsavcılık koordinesinde yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 21 şüpheli hakkında verilen gözaltı kararı sonrası İstanbul merkezli Ankara, Şanlıurfa, Kütahya, Manisa, İzmir, Trabzon, Diyarbakır, Bolu, Edirne, Malatya, Antalya ve Kırklareli'de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda gözaltına alınan Eyüpsor Başkanı Murat Özkaya ile Kasımpaşa Spor Faaliyetleri AŞ Eski Başkanı Fatih Saraç'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Fatih Saraç serbest bırakılırken, çalışmaların devamında adresinde bulunamayan bir hakem de yakalandı.

Gözaltındaki hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı ve Yasin Şen ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'nın İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sürüyor.

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında hakkında tutuklama kararı bulunan ve yine "hakemlerin bahis oynadığı" iddiasına ilişkin soruşturmada gözaltına kararı verilen Turgay Ciner ile bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklaması

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152'sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği" şeklindeki basın açıklamasının ihbar kabul edilmesi üzerine soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturma kapsamında, hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki kendi gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddialarının incelemeye alındığı kaydedilmişti.

Açıklamada, inceleme sonucunda ilk aşamada 17 hakem hakkında "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılmıştı.

Yine, futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeniyle Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol kulübünün başkanı M.Ö, bir kulübün eski sahibi T.C. ile eski dernek başkanı M.F.S. hakkında 6222 sayılı Kanun'da yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçlarından gözaltı kararı alındığı aktarılan açıklamada, soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen U.E. hakkında ise "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan gözaltı kararı alındığı, soruşturmada toplam 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtilmişti.

Açıklamada, adreslerde arama, el koyma ve gözaltı işlemlerinde 18 zanlının yakalandığı vurgulanmıştı.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
