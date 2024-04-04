İstanbul'da gece kulübü yangınında hayatını kaybeden Binali Çayır'ın cenazesi Erzincan'da defnedildi

İstanbul'daki gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden Binali Çayır'ın cenazesi, memleketi Erzincan'da toprağa verildi.

Beşiktaş ilçesinde, 16 katlı binanın altındaki gece kulübünde çıkan yangında yaşamını yitiren ve burada barmen olarak çalıştığı öğrenilen Çayır'ın cenazesi, Pendik'te Seyit Seyfi Cemevi'nde düzenlenen törenin ardından defnedilmek üzere yakınları tarafından memleketi Erzincan'a getirildi.

Çağlayan Beldesine bağlı Mertekli Mahallesi'ndeki cemevine getirilen Çayır'ın cenazesi, burada yapılan duaların ardından gözyaşlarıyla köy mezarlığına defnedildi.