İstanbul'da Depreme Hazırlık İçin 1,8 Milyon Avro Hibe Anlaşması İmzalandı

Haber: Düzgün Barış Deniz

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında İstanbul'da depreme hazırlık çalışmalarını desteklemek amacıyla 1,5 milyon avroluk hibe anlaşması imzalandı. Banka, ayrıca İstanbul'daki depreme hazırlık çalışmaları kapsamında İSMEP projesine de 300 bin avro teknik yardım hibesi sağlayacak.

İstanbul'un depreme karşı direncinin artırılması amacıyla Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) ile Türkiye Cumhuriyeti arasında imzalanan anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı. Anlaşma kapsamında, İstanbul'da kritik kamu altyapılarının yenilenmesine yönelik yürütülen projelere teknik yardım sağlayacak gönüllü eğitim faaliyetlerinin finansmanı için Türkiye'ye 1,5 milyon avroya kadar hibe desteği sağlanacak.

Hibe, AKKB'nin 2023 yılında doğal ve ekolojik afetlerle mücadele amacıyla kurduğu Afet Önleme ve İyileştirme Fonu (DPRF) üzerinden sağlanıyor. Türkiye, Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla yapılan başvuru sonucunda bu fondan yararlanmaya hak kazandı.

Söz konusu finansman, 2019 ve 2024 yıllarında AKKB İdari Konseyi tarafından onaylanan İstanbul'daki kritik kamu sağlık altyapılarının inşası ve yenilenmesine yönelik projeleri tamamlayıcı nitelikte olacak. "Yatırım Projesi" (INV Projesi) kapsamında yürütülecek faaliyetler, şehrin afetlere karşı hazırlıklı olmasına katkı sunmayı hedefliyor.

Anlaşma; hibenin transferi ve kullanımı, proje uygulamaları, raporlama ve denetim süreçlerine ilişkin hüküm ve koşulları içeriyor.

İSMEP'e 300 bin avro hibe

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) kapsamındaki altyapı yatırımlarının ekonomik etkisinin değerlendirilmesi için Türkiye ile Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB) arasında yeni bir hibe anlaşması imzalandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan bu anlaşma kapsamında, İstanbul'da depreme hazırlık çalışmaları için gerçekleştirilecek Ekonomik Etki Değerlendirme Projesi (EED) için Türkiye'ye 300 bin avroya kadar teknik yardım hibesi sağlanacak. Hibe, AKKB'nin afetlere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla 2023 yılında oluşturduğu Afet Önleme ve İyileştirme Fonu (DPRF) üzerinden verilecek.

Türkiye, söz konusu desteği Hazine ve Maliye Bakanlığı aracılığıyla talep etti. EED Projesi, 2019 ve 2024 yıllarında AKKB tarafından onaylanan İstanbul'daki kamu altyapı projelerini tamamlayıcı nitelikte olacak.

Anlaşma, hibenin transferi, kullanım şekli, proje uygulama adımları, izleme ve denetim mekanizmalarını da kapsıyor.