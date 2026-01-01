Üsküdar'da Kar Altında Asgari Ücret Protestosu

Haber: Tuba KARA - Kamera: Altuğ EKEN

(İSTANBUL) – İstanbul'da Sağlık İlke-Sen ve Eğitim İlke-Sen üyeleri, 2026 asgari ücretinin 28 bin 75 TL olarak belirlenmesini protesto etmek için kar altında basın açıklaması yaptı. Sık sık "Emekçiler köle olmayacak", "Asgari ücret azami köleliktir", "Yoksulluk büyüyor, açlık derinleşiyor" sloganlarının atıldığı açıklamada konuşan Eğitim İlke-Sen Başkanı Cahit Erdem Örs, "Yeni bir yıl daha açlıkla, sefaletle, sömürüyle, kölelikle başladığı için meydanlardayız! Açlık ve yoksulluk her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da derinleştiği; sömürü ve kölelik düzeni daha bir pekiştiği için meydanlardayız! İnsan haysiyet ve özgürlüğünü hedef alan, insan onurunu çiğneyen bu harami düzene karşı yılın bütün günlerinde itirazlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz!" dedi.

Sağlı İlke-Sen ve Eğitim-İlke Sen üyelerinin asgari ücreti protesto etmek amacıyla Üsküdar'da gerçekleştirdiği açıklamada katılımcılar dövizlerle hükümete tepki gösterirken, açıklamada asgari ücretin açlık sınırının altında kaldığı, ekonomik koşulların ağırlaştığı ve emekçilerin insanca yaşam koşulu talep ettiği vurgulandı. Basın açıklamasını Eğitim İlke-Sen Başkanı Cahit Erdem Örs okudu. Örs şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yıl açlıkla, sefaletle başladı"

"Kıymetli dostlar, Bugün 2026'nın ilk günündeyiz. Her 1 Ocak'ta olduğu gibi bu 1 Ocak'ta da meydanlardayız. Yeni bir yıl daha açlıkla, sefaletle, sömürüyle, kölelikle başladığı için meydanlardayız!

Açlık ve yoksulluk her geçen yıl bir önceki yıla göre daha da derinleştiği; sömürü ve kölelik düzeni daha bir pekiştiği için meydanlardayız! İnsan haysiyet ve özgürlüğünü hedef alan, insan onurunu çiğneyen bu harami düzene karşı yılın bütün günlerinde itirazlarımızı sürdürmeye devam edeceğiz! Susmayacağız! Geçtiğimiz hafta Asgari Ücret Tespit Komisyonunun kararıyla 2026 yılı için geçerli olacak Asgari Ücret, 28 bin 75 lira 50 kuruş olarak ilan edildi. Böylece bir önceki yıla göre sadece yüzde 27'lik bir artış yapılmış oldu. TÜRK-İŞ araştırmalarına göre 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 98 bin 188 lira, açlık sınırı ise 30 bin 143 lira olarak tespit edilmiştir. İşçiler yeni ücretlerini ancak 31 Ocak 2026'da alacak. O zamana kadar açlık sınırının nerede olacağını düşünmek bile istemiyoruz."

Örs, TÜİK verilerinin gerçeği yansıtmadığını belirterek zam oranını "kölelik dayatması" olarak nitelendirerek, "Artık asgari ücret genel geçer ücret olmuştur. Sahte TÜİK rakamlarıyla hedef enflasyon numaralarıyla emekçileri kesin olarak köleliğe maruz bırakıyorlar! Bu ülkede çalışanların en az yarısı doğrudan asgari ücretlidir. Halkını alın terinin son damlasına kadar sömürmeye ahdetmiş bu harami düzen büyük sessizlikten güç alıyor" ifadelerini kullandı.

"Yaşarken kölelik, ölürken cinayet"

Örs konuşmasının devamında iş cinayetleri ve çocuk işçilik verilerini paylaşırken, "2025'te en az 91 çocuk, son 13 yılda 827 çocuk, son 23 yılda ise 35 binden fazla emekçi iş cinayetlerinde öldürüldü! Bizim 'yaşarken kölelik, ölürken cinayet' dediğimiz bu deveran halkımızın kaderi değildir. Allah kimseye zulmetmez ...." dedi.

Kar altında süren basın açıklaması boyunca sık sık sloganlarla hükümet eleştirildi. Eylem sırasında sıkça "Emekçiler köle olmayacak", "Asgari ücret azami köleliktir", "Yoksulluk büyüyor, açlık derinleşiyor", "Sömürüye razı olma, itiraz et", "Hakça bölüşüm, adil paylaşım" sloganları atıldı. Eylem, alkış ve sloganlarla son buldu. Katılımcılar mücadeleyi sürdüreceklerini belirterek dağılırken, sendika yetkilileri 2026'da emek mücadelesini büyütme çağrısı yaptı.