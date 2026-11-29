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İstanbul'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu Al Sharq Forum 2026 kapsamında "Küresel Ekonomik Kriz ve Bölgesel Yansımaları" paneli düzenlendi.

Moderatörlüğünü Libyalı gazeteci ve medya uzmanı Yasin Khattab'ın üstlendiği panele, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekonomisti Muhammed Nurullah Güleç ve Katar merkezli düşünce kuruluşu Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi Kıdemli Araştırmacısı ve Ekonomist Tarık Yusuf konuşmacı olarak katıldı.

Güleç, dünya genelinde yaşanan çatışmalar ve jeopolitik anlaşmazlıklardan doğan ekonomik belirsizliğe rağmen küresel ekonominin 2026'da büyüdüğüne dikkati çekerek, bu büyümenin 2027'de de sürmesinin beklendiğini aktardı.

Dünyanın şu anda siyasi düzen krizinden geçtiğini kaydeden Güleç, bunun temel nedeninin ABD ve Çin arasında giderek artan jeopolitik rekabetten kaynaklandığını belirtti.

Güleç, gittikçe çok kutuplu bir dünyaya gidildiğini ve bunun önemli ekonomik yansımaları olduğunu belirterek, "30 yıl önce güvenlik ve jeopolitik kaygılar ön planda değildi. Şirketler ve hükümetler, yatırım ve diğer ekonomik kararlarını alırken verimliliğe ve ekonomik faktörlere çok daha fazla önem veriyordu. Ancak günümüzde güvenlik ve jeopolitik çok daha önemli hale geldi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin enflasyonu düşürme sürecinde olduğuna ve jeopolitik şok ile enerji fiyatlarındaki dalgalanmaların istikrarın sağlanmasını zorlaştırdığına işaret eden Güleç, "Türkiye'nin fiyat istikrarı hedefine ulaşmak için iyi bir konumda olduğunu düşünüyorum." dedi.

Yeni bir uluslararası ekonomik düzen şekillenmeye başladı

Orta Doğu Küresel İlişkiler Konseyi Kıdemli Araştırmacısı Yusuf, yeni bir uluslararası ekonomik düzenin şekillenmeye başladığını ve bu yeni düzenin belirginleşen özelliklerinden birinin devletin ekonomide yeniden rol üstlenmesi olduğunu belirtti.

Bu anlayışın yaklaşık 20 yıl önce uluslararası ekonomi çevrelerinde ve kurumlarında kabul görmediğini ifade eden Yusuf, "Devletin mal tedarikini ve sosyal güvenceyi sağlamak için ekonomiye müdahale etmesi gerekiyor." dedi.

Yusuf, ekonomi politikalarında güvenlik kaygılarının ağırlığının arttığına işaret ederek, "Geçmişte ekonomiyi güvenlikten ve siyasetten ayrı ele almak bizim için kolaydı." ifadesini kullandı.

Devletlerin ve kurumların performansını belirleyen unsurlardan birinin, krizlere uyum sağlarken uzun vadeli hedeflerini sürdürebilme becerisi olduğunu kaydeden Yusuf, "Ülkeler arasındaki farkı süreklilik, esneklik, dayanıklılık ve bir ölçüde karar alma bağımsızlığı belirleyecek." diye konuştu.

Yusuf, güvenlik sorunları yaşayan ve iç istikrarı zayıflayan bölge ülkelerinin küresel ekonomik sarsıntılarla baş etmekte ciddi güçlükler yaşayacağını kaydetti.

Kaynak: AA