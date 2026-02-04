Haberler

İstanbul'da 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda 9 şüpheli yakalandı ve 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen akaryakıt kaçakçılığı operasyonlarında 9 şüpheli yakalandı, 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında, Sultanbeyli, Eyüpsultan, Tuzla, Arnavutköy, Sultangazi, Silivri ve Esenyurt'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda 9 şüpheli yakalandı.

Adreslerdeki aramalarda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen motorinle benzer özellikteki "10 numara yağ" olarak tabir edilen 242 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, suçta kullanıldığı değerlendirilen 3 araca el konuldu.

Kaynak: AA / Emrah Gökmen - Güncel
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
Chappell Roan'dan cesur elbisesine gelen yorumlara yanıt: Bence çok havalı

Cesur elbisesine gelen yorumlara böyle yanıt verdi
Epstein'ın yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?

Sapık milyarderin yanından hiç ayırmadığı gizemli kadın kim?
Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da oynayan isme 'Güle güle' dendi

Galatasaray'da ayrılık! Barcelona'da da oynayan isme "Güle güle" dendi
İstanbul'da şüpheli ölüm! 30'uncu kattan düşen çocuk feci şekilde can verdi

Küçük çocuk 30. kattan düşerek öldü! Annenin ifadesi kafa karıştırdı
4 ilde okullara 6 Şubat tatili

Cuma günü 4 ilde okullar tatil edildi
7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! 'Evim' dediği mezarlıktan çıkmıyor

7 saniyede tüm hayatı altüst oldu! "Evim" dediği mezarlıktan çıkmıyor