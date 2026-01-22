Haberler

İstanbullular 2025'te en çok mandalina ve domates tüketti

Güncelleme:
İstanbul'da 2025 yılında en çok tüketilen meyve mandalina, en çok tercih edilen sebze ise domates oldu. Bayrampaşa ve Ataşehir'deki yaş meyve ve sebze halleri geçen yıl toplam 86 çeşit ürün satışına ev sahipliği yaptı.

AA muhabirinin İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) aldığı bilgiye göre, kentteki Bayrampaşa ile Ataşehir yaş meyve ve sebze hallerinde geçen sene 37 meyve ve 49 sebze olmak üzere toplam 86 çeşit ürün satıldı.

İstanbulluların yaş meyve ve sebze ihtiyacını karşılayan Bayrampaşa ve Ataşehir'deki bu iki hale 2024 yılında 2 milyon 750 bin 633 ton ürün getirilirken, 2025'te bu rakam 2 milyon 774 bin 260 tona yükseldi.

İki hale 2024 yılında 1 milyon 30 bin 802 ton meyve girişi olurken, bu rakam 2025'te 957 bin 874 ton olarak kaydedildi.

Hallere 2024'te 1 milyon 719 bin 831 ton, 2025 yılında 1 milyon 816 bin 386 ton sebze girişi yapıldı.

Geçen yıl en çok getirilen meyve mandalina oldu

Hallere 2024 yılında tonaj bazında en çok getirilen meyveler, portakal, mandalina, karpuz, elma ve limon oldu.

Bu sıralama 2025'te mandalina, muz, karpuz, portakal ve elma şeklinde değişti.

Geçen yıl hallere 112 bin 228 ton mandalina, 106 bin 792 ton muz, 100 bin 517 ton karpuz, 91 bin 68 ton portakal ve 83 bin 216 ton elma girişi oldu.

Domates ve salatalık sebzede zirvede

Hallere 2024 yılında tonaj bazında en çok domates, patates, salatalık, biber getirilirken, bu sıralama geçen yıl domates, salatalık, patates, biber şeklinde değişti.

Geçen yıl kentteki hallere 484 bin 94 ton domates, 187 bin 449 ton salatalık, 182 bin 489 ton patates ve 166 bin 169 ton biber getirildi.

Meyve olarak en çok tüketilen mandalina geçen yıl ortalama 36,10, muz 69,95, karpuz 24,69, portakal 36,41, elma 44,64, limon 64,67, üzüm 69,98, kavun 37,28, çilek 121,78 ve armut 47,37 liraya alıcı buldu.

Sebze olarak en çok tüketilen domates ortalama 52,92, salatalık 28,76, patates 18, biber 41,12, soğan 11,49, lahana 15,17, patlıcan 33,58, havuç 18,05 ve kabak 28,32 liradan satıldı.

2025 yılında hallere en çok getirilen 10 meyvenin miktarları şu şekilde sıralandı:

SıraMeyveTon
1.Mandalina112 bin 228
2.Muz106 bin 792
3.Karpuz100 bin 517
4.Portakal91 bin 68
5.Elma83 bin 216
6.Limon77 bin 853
7.Üzüm76 bin 355
8.Kavun70 bin 915
9.Çilek35 bin 732
10.Armut35 bin 605
2025 yılında hallere en çok getirilen 10 sebzenin miktarları şöyle:

SıraSebzeTon
1.Domates484 bin 94
2.Salatalık187 bin 449
3.Patates182 bin 489
4.Biber166 bin 169
5.Soğan91 bin 235
6.Lahana83 bin 683
7.Patlıcan81 bin 711
8.Havuç80 bin 415
9.Kabak49 bin 557
10.Marul47 bin 953

Kaynak: AA / Hikmet Faruk Başer - Güncel
