İstanbul'da 19 Mayıs'ta Ücretsiz Ulaşım İmkanı

İstanbul'da 19 Mayıs'ta Ücretsiz Ulaşım İmkanı
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İstanbul'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Halkalı-Gebze, Halkalı-Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatları ve Sirkeci-Kazlıçeşme trenleri ücretsiz olarak hizmet verecek. Yolcuların kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını kullanmaları gerektiği belirtildi.

(İSTANBUL) - İstanbul'da Halkalı- Gebze, Halkalı- Bahçeşehir, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hattı ile Sirkeci-Kazlıçeşme trenleri, 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü ücretsiz hizmet sunacak.

TCDD Taşımacılık ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, uygulamanın 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında geçerli olacağı belirtildi.

Tüm yurtta kutlanacak 19 Mayıs dolayısıyla İstanbul'da kent içi raylı sistem hatlarında da vatandaşlara ücretsiz ulaşım imkanı sunulacak. Yetkililer, yolcuların geçişlerde kişiselleştirilmiş İstanbulkartlarını kullanmaları gerektiğini hatırlattı.

Kaynak: ANKA / Güncel
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