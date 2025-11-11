Haberler

İstanbul'da 16. Asya Konferansı Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Valdai Tartışma Kulübü ve Ankara Enstitüsü tarafından düzenlenen konferansta 'Parçalanmış Bir Dünyada Avrasya' teması işlendi. Katılımcılar, bölgesel sorunların çözümü ve küresel düzen üzerinde tartışmalarda bulundu.

İstanbul'da Valdai Tartışma Kulübü ve Ankara Enstitüsü tarafından 16. Asya Konferansı yapıldı.

"Parçalanmış Bir Dünyada Avrasya" temasıyla bir otelde düzenlenen konferansa, farklı ülkelerden çok sayıda uzman katıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey Ivanov, burada yaptığı açılış konuşmasında, etkinlikte siyaset bilimciler, ekonomistler ve üst düzey uzmanların bulunduğunu ve konferansın faydalı olacağını söyledi.

Konferansta bölgesel konuları ele alacaklarını kaydeden Ivanov, "Mevcut durumda dünyanın bir araya gelmesi ve birlikte hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Ivanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de her toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yaptığını belirterek, "Ancak birlik ve beraberlikle çok önemli ve çok zor konuların üstesinden gelebiliriz. İstanbul tabii bu toplantı için biçilmiş kaftan diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünyada gergin noktalar, zor durumda olan ülkeler ve Ukrayna etrafında gelişen durumlar olduğunu ifade eden Ivanov, konferansta bunları, sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusunu ve diğer konuları ele alacaklarını dile getirdi.

Valdai Tartışma Kulübü Geliştirme ve Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Bystritskiy de artık çok merkezli bir dünyada yaşadıklarını belirterek, "Bu dünyada nasıl yaşayacağımızı ve nasıl hareket edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor." dedi.

Asya Konferansı'nın Singapur ve Endonezya gibi farklı ülkelerde gerçekleştirildiğini ve bu yıl da İstanbul'da yapıldığını kaydeden Bystritskiy, "Bence bu da sembolik bir anlam taşıyor. Zira Türkiye insanlığın ve medeniyetin beşiği olmasının dışında çok önemli bir jeopolitik konumda." diye konuştu.

Medeniyetin bundan binlerce yıl önce bu topraklarda başladığını belirten Bystritskiy, "Belki en eski mimari kalıntılar Türkiye'de diyebiliriz ve dolayısıyla bugünkü Türkiye'de de biz bu medeniyetin izlerini görebiliyoruz, hissedebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bystritskiy, konferansta ele alacakları birçok farklı konu olduğunu dile getirdi.

Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Taha Özhan da burada dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıların bulunduğunu belirterek, Türkiye'de bir araya gelmelerinin güzel olduğunu dile getirdi.

Bu konferansa birbirlerinden öğrenecekleri çok fazla şey olduğunu aktaran Özhan, değerlendirecekleri konular üzerinde yeni perspektifler ve bakış açıları kazanacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından "Küresel Düzen/Düzensizlik ve Avrasya", "Türkiye, Rusya ve Avrasya'nın Yeni Jeopolitiği", " Avrasya'da Ulaşım ve Altyapı Bağlantısı", "Bölgesel Bağlantılar ve Değişen Bölgesel Düzenler: Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya" ve "BRICS ve Küresel Düzen/Düzensizliğin Önemi Nedir?" başlıklı oturumlar yapılacak.

10-11 Kasım tarihlerinde iki gün süren konferans, sürekli ve çok yönlü küresel değişim çağında Avrasya'nın rolünü ve kalkınma beklentilerini analiz etmeyi amaçlıyor.

Kaynak: AA / Muhammet Tarhan - Güncel
Kastamonu'da annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman ölü bulundu

Annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman'dan acı haber
Kapalıçarşı'da kara para aklama operasyonu! 76 şüpheli gözaltına alındı

Kapalıçarşı'da dev operasyon! Onlarca gözaltı var
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Metehan Baltacı'dan bahis skandalı hakkında açıklama

Bahis oynadığı öne sürülen Galatasaray'ın yıldızı suskunluğunu bozdu
Sanat eserini 'kirli ayna' zannetti, 40 yıllık tozu tuvalet kağıdıyla sildi

"Kirli" zannetti, 40 yıllık sanat eserini tuvalet kağıdıyla yok etti
Ceylan'ın son hali şaşırttı: Eski halinden eser kalmadı

Ünlü şarkıcının son hali şaşırttı: Bu halinden eser kalmadı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem

Resmi Gazete'de yayımlandı! Özel hastanelerde yeni dönem başlıyor
Bahis skandalında çarpıcı tablo! Bu takımın 31 futbolcusundan 18'i bahis oynamış

Çarpıcı tablo! Bu takımın neredeyse tamamı bahis oynamış
Aracını İl Emmiyet Müdürü'nün üzerine sürdü! Lastiklerine ateş edilerek durduruldu

Aracını emniyet müdürünün üzerine sürdü, polisler silahlarına sarıldı
Furkan Bölükbaşı 'Cumhurbaşkanına suikast ve tehdit' suçundan gözaltına alındı

Paylaşımı başını yaktı! Furkan Bölükbaşı gözaltına alındı
İstanbul'daki sır cinayetlere yenisi eklendi! Otel odasından kadın cesedi çıktı

İstanbul'daki sır cinayetlere yenisi eklendi! Otelde de kan dökmüş
beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum uygulama...

beIN Sports saldırganının ifadesi: Karımın telefonuna kurduğum...
Attığı golün ardından ağlamıştı! Bahis oynadığı iddia edilenlerin arasında o da var

Attığı gol sonrası ağlamıştı! Bahis listesinde onun da ismi var
Bahçeden toplayıp sobada 2 ay kuruttuktan sonra kilosunu 600 liraya satıyorlar

Bahçeden toplayıp sobada kurutuyorlar! Kilosu 600 liradan satılıyor
500 bin sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru

Sosyal konut kampanyasına büyük ilgi! İlk gün rekor başvuru geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.