İstanbul'da 16. Asya Konferansı Gerçekleşti

İstanbul'da Valdai Tartışma Kulübü ve Ankara Enstitüsü tarafından 16. Asya Konferansı yapıldı.

"Parçalanmış Bir Dünyada Avrasya" temasıyla bir otelde düzenlenen konferansa, farklı ülkelerden çok sayıda uzman katıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Aleksey Ivanov, burada yaptığı açılış konuşmasında, etkinlikte siyaset bilimciler, ekonomistler ve üst düzey uzmanların bulunduğunu ve konferansın faydalı olacağını söyledi.

Konferansta bölgesel konuları ele alacaklarını kaydeden Ivanov, "Mevcut durumda dünyanın bir araya gelmesi ve birlikte hareket etmesi gerekiyor." dedi.

Ivanov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de her toplantıda birlik ve beraberlik vurgusu yaptığını belirterek, "Ancak birlik ve beraberlikle çok önemli ve çok zor konuların üstesinden gelebiliriz. İstanbul tabii bu toplantı için biçilmiş kaftan diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Dünyada gergin noktalar, zor durumda olan ülkeler ve Ukrayna etrafında gelişen durumlar olduğunu ifade eden Ivanov, konferansta bunları, sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi konusunu ve diğer konuları ele alacaklarını dile getirdi.

Valdai Tartışma Kulübü Geliştirme ve Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Andrey Bystritskiy de artık çok merkezli bir dünyada yaşadıklarını belirterek, "Bu dünyada nasıl yaşayacağımızı ve nasıl hareket edeceğimizi öğrenmemiz gerekiyor." dedi.

Asya Konferansı'nın Singapur ve Endonezya gibi farklı ülkelerde gerçekleştirildiğini ve bu yıl da İstanbul'da yapıldığını kaydeden Bystritskiy, "Bence bu da sembolik bir anlam taşıyor. Zira Türkiye insanlığın ve medeniyetin beşiği olmasının dışında çok önemli bir jeopolitik konumda." diye konuştu.

Medeniyetin bundan binlerce yıl önce bu topraklarda başladığını belirten Bystritskiy, "Belki en eski mimari kalıntılar Türkiye'de diyebiliriz ve dolayısıyla bugünkü Türkiye'de de biz bu medeniyetin izlerini görebiliyoruz, hissedebiliyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bystritskiy, konferansta ele alacakları birçok farklı konu olduğunu dile getirdi.

Ankara Enstitüsü Araştırma Direktörü Taha Özhan da burada dünyanın farklı bölgelerinden katılımcıların bulunduğunu belirterek, Türkiye'de bir araya gelmelerinin güzel olduğunu dile getirdi.

Bu konferansa birbirlerinden öğrenecekleri çok fazla şey olduğunu aktaran Özhan, değerlendirecekleri konular üzerinde yeni perspektifler ve bakış açıları kazanacaklarını söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından "Küresel Düzen/Düzensizlik ve Avrasya", "Türkiye, Rusya ve Avrasya'nın Yeni Jeopolitiği", " Avrasya'da Ulaşım ve Altyapı Bağlantısı", "Bölgesel Bağlantılar ve Değişen Bölgesel Düzenler: Orta Doğu, Güney Kafkasya ve Orta Asya" ve "BRICS ve Küresel Düzen/Düzensizliğin Önemi Nedir?" başlıklı oturumlar yapılacak.

10-11 Kasım tarihlerinde iki gün süren konferans, sürekli ve çok yönlü küresel değişim çağında Avrasya'nın rolünü ve kalkınma beklentilerini analiz etmeyi amaçlıyor.